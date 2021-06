I en tid hvor sportsfolk stadig, stadig, stadig bruger bøsse som skældsord, er det tiltrængt, at den store tv-pakke nu finder plads til homodating

TV 2’s ’Bachelor’ har allerede fået både ørerne og det blonde hår i maskinen for at være arkaisk i sit syn på køn. En masse kvinder, der slås om én mand? Den går ikke længere. Jeg kan godt se kritikpunkterne, men ud over det er serien bare kedelig. Som at se solcreme tørre.

Men bare rolig, der er håb for alle os, der godt gider kværne romantisk reality-tv, men samtidig gerne vil have en flig af nutidighed. Så skal man nemlig se ’Prince Charming’ på Discovery+. Programmet er bygget over samme læst, men i stedet for 18 unge kvinder, der skal slås om en jysk officer, er det 12 homoseksuelle mænd, der skal slås om et norsk skolelærerhjerte.

Konceptet er altså sammenligneligt, men ellers er forskellene ikke til at overse. I ’Bachelor’ er vi i Grækenland, Petra Nagel er velklædt vært, og der spares ikke på fotoshoots, cocktailfester og romantisk hurlumhej. ’Prince Charming’ er lavet på budget. Sommerpalads i demokratiets vugge er skiftet ud med, hvad der ligner et lavloftet kursuscenter en halv time uden for Slagelse. Der er ingen vært, og på tre afsnit er der blevet holdt to identiske poolfester.