Hver torsdag formiddag er det vildt naturligt for mig at lytte til programmet ’Vildt naturligt’, programmet om alt i naturen, men det kan sådan set dreje sig om hvad som helst, vi kultiverede eller mindre kultiverede mennesker finder naturligt at spørge sagkundskaben om.

Så vidt jeg husker, begyndte hele spørgeriet for halvandet år siden med, om det vitterlig hjælper for skumudviklingen at knipse på en dåseøl, før man tørstig åbner den.