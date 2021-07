Værten i DR-program farter rundt med armene i vejret, som om hun har taget en overdosis ferietabletter

Min gymnasietids oldtidskundskabslærer fik romerlys i øjnene, når han i timerne gennemgik Knossos på Kreta. For ham simpelthen antikkens Christiania med kong Minos som hippiekonge. Smukke kolorerede og topløse kvinder, som kunne være malet af Matisse. Solbrune atletiske mænd med langt krøllet hår i leg med dekorative tyre.

Blød arkitektur, organisk som Frank Lloyd Wrights senmoderne bygninger. Overalt marinemotiver med delfiner, havblomster og blæksprutter. Midt i det hele en stakkels minotaur i en labyrint. Snart dræbt af en skødesløs og troløs kongesøn fra Athen.

Desværre kom et jordskælv samt grove homeriske krigere fra det græske fastland og smadrede dette androgyne samfund og erstattede det med et fallisk og klassisk patriarkat. Men smukt ser stedet stadigvæk ud, skabt af den engelske arkæolog sir Arthur Evans for ungefær 150 år siden. Han opdagede en forsvunden civilisation, måske den første europæiske af sin slags, måske det sagnomspundne Atlantis, hvor mænd og kvinder var lige og lavede kærlighed i stedet for krige. Ifølge en senromantisk brite, som så fortidens Kreta som sin egen nutidige søfartsnation styret af en generøs dronning.