Fyr og Flamme synes, det er glamourøst at flyve til Holland i DR-dokumentar. Men de sidder altså på sidste række lige foran toiletterne på turistklasse, så ...

Da popduoen Fyr og Flamme vandt retten til at repræsentere Danmark ved den internationale semifinale i grandprix i Rotterdam, havde de endnu aldrig spillet for et livepublikum – eller for 200 millioner tv-seere.

DR tog med de to mænd til Holland, hvor de mere eller mindre gik i coronakarantæne i to uger. Der kom fire udsendelser à cirka et kvarters varighed ud af det, og der sker ikke meget.

Men det gør der i hovederne og nervebanerne på de to, skuespilleren Jesper Groth og musikeren Laurits Emanuel.