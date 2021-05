Grand Prix er ikke det samme uden Ole Tøpholm som kommentator, men så var der afslutningen, som var vild nok

Det var den rigtige sang, som vandt årets melodigrandprix i et show, der kom med et års forsinkelse og måske også derfor et langt stykke ad vejen virkede, som om det kom lidt for sent til sin egen fest.

Der var ellers publikum i salen i Rotterdam, men vi så dem sjældent i en produktion, som klippede uden om de tusinder af klappende, hujende og coronatestede eurovisions-disciple. Og så var der var ingen dansk deltagelse (røg ud i semifinalen) og heller ikke en helt klar og tydelig favorit, som kommer til at stå som en banger for eftertiden om denne herrens tid. Men den rigtige sang vandt, trods alt.

‘Zitti E Buoni’ hedder den og er af det italienske glamrockede band med det danske navn Måneskin - et navn som unægtelig taler ind i en dansk melodigrandprixmytologi med Trine Dyrholms ikke-vinder men trods alt stadig klassiker ‘Danse i Måneskin’ fra 1987. Ikke at italienske Måneskin har saxofon med rumklang. Bandet lyder lidt af millenium-rock med en bund af 1990’er grunge og Red Hot Chili Peppers.

Sangen og bandets optræden virkede som det mest genuine bud på en musikalsk energi, der er ligeglad med vindmaskiner og hårextensions. I stedet trådte de op i ægte designertøj fra det italienske bohemeluksuriøse modehus Etro i stramme metallic barolo-røde dragter og med masser af hot bar hud, og tung sort liner om øjnene som et ungt, sexet og selvsikkert gymnasieband med en ung, sexet og selvsikker sang om at skille sig ud fra mængden. Afsunget på italiensk.

I det hele taget var årets grandprix et multilingvistisk babelstårn af for det meste dårlig lyrik om alle mulige emner: Kærlighed, samtykke, feminisme, hadtale, Mata Hari... De mange tungemål gjorde det til en interrail rundt på kontinentet: Befriende alternativer til den massive mængde dårlige euro-udtale af pop-amerikansk som showet er synonymt med.