Podcast blæser indlysende sandheder ind i hovedet på én. Det fungerer

Jeg har gået meget det seneste år. Korte ture, lange ture. Det klarer tankerne at bevæge sig under den blå himmel og de grå skyer. I de fleste tilfælde er jeg blevet klogere og i hvert fald opdateret på verdens gang. For jeg lytter til podcasts. Mest avisens egen ’Du lytter til Politiken’ og Zetland for at kunne følge nogenlunde med i verdens gang.

Nu har jeg taget hul på en anden genre. Noget, vi alle kender til: livet. Puha. Med podcasten ’Næstekaffe’, hvor en offentligt kendt person mødes til en samtale ’om håbet, angsten og lykken, om sorgen og døden, men mest af alt om livet’ med en præst, forsøger folkekirken at bryde det hele en anelse ned. Nogle gange så meget, at det bliver banalt: