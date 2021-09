De ligner to almindelige mænd, der får sig en snak over en mikserpult. Men en af dem er guru. Og den anden var med i The Beatles

Da jeg som mange andre børn fik musikundervisning, var det både Mozarts og Lennon/McCartneys musik, der viste vej til, hvad en treklang og en c-dur var. Jeg skelnede ikke dengang, det var bare musik, der eksisterede lige så dejligt og naturligt som en smuk udsigt eller et brusende vandfald.

På et tidspunkt går det op for en, at musikken er menneskeskabt. En af de mest berømte musikere, er den fjerdedel af The Beatles, der er Paul McCartney. Derfor behøver han ikke nærmere præsentation i Hulu-serien ’McCartney 1 2 3’. Den begynder uden indledning og præsentation af den nu 79-årige eksbeatle, sanger, bassist, komponist og legende.