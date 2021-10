Den sympatiske supertekniker fra FCK fortalte bramfrit om kontroversielt skifte

Der er et sted, hvor hovedpersonerne i dansk fodbold går hen, når de vil tale ud. Stedet er programmet ’Offside’, kendt af enhver elsker af det, som brasilianerne kalder det smukke spil, fodbolden. Her under vimplerne fra alle Superligaens klubber hos værten Mads Laudrup, der er vokset enormt i rollen, kan vigtige folk – ja, o.k., skammeligt nok har det mig bekendt indtil videre kun været mænd – tale ud om stort og småt.

I denne uges version af det, der er helt sin egen blanding af aktuelle interviews og analyse på en netop afviklet mandagskamp, magasin og talkshow, var gæsten tilfældigvis min favoritspiller i Superligaen, Rasmus Falk Jensen. Han blev taget under skiftevis kærlig og drengeflabet behandling af værten og de to faste eksperter, eksspillerne Kenneth Emil Petersen (kaldet KEP)og Ken Ilsø.