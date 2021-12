Her er en rigtig godbid af en dramaserie til juleferien

Det er en rigtig godbid af en dramaserie, DR har indkøbt fra søsterinstitutionen BBC. Den hedder ’Ripley Road’, og den har så godt som alt, hvad man kan efterspørge i en frysende kold tid, hvor gåsen er plukket og pakkerne pakket ud: Kærlighed, spænding og angiveligt også historiske facts, idet den siges at basere sig på virkelige hændelser.

Serien udspiller sig i begyndelsen af 1960’ernes London, i 1962, inden The Beatles fortalte verden, at ’She Loves You (Yeah, Yeah, Yeah). Og den handler om nogle ubehagelige fascistiske tiltag i det britiske. Nynazistiske fantaster med almagtsforestillinger og racehad marcherer i gaderne, og bagmændene er en international konspiration, der har fundet ud af, at man lettest rekrutterer tilhængere af hvidt overherredømme blandt udskudte og svigtede. Først og fremmest unge mænd med en baggrund på opdragelsesanstalter og børnehjem.