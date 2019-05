Spilanmeldere: Disse tre nye dystopiske spil svinger mellem det unikke og det kedelige

Den dystopiske genre er populær, når der skal udvikles nye computerspil. Det betyder også, at kvaliteten svinger, og det er ikke alle, der formår både at være sjove og få spilleren til at reflektere. Her er samlede anmeldelser af tre nye spil.

De dystopiske spil er her, der og alle vegne i disse år. Og ifølge den tyske professor Gerald Farca er årsagen en fornyet global usikkerhed:

»De dystopiske spil er på en gang en forstørret version af det, vi kender, og et kritisk blik på den empiriske virkelighed. Ofte er de en kritik af kapitalismen og den måde, vi driver vores samfund på. Og den kritik er mere relevant end nogensinde«, forklarer han i en større featureartikel, som du kan læse her.

Men med flere postapokalyptiske spil end nogensinde svinger kvaliteten på selv de største udgivelser. Vi ser, hvordan tre af de nyeste spildystopier er blevet anmeldt.

The Division 2

Alle anmeldere peger på det fænomenale arbejde, Massive har udført med den virtuelle version af Washington, D.C. Det er smukt, detaljeret, fyldt med ikoniske steder, men samtidig føles den enorme by aldrig tom. Byen er fyldt med historier fortalt gennem de mange miljøer, men mindst lige så vigtigt er det, at byen ifølge spilsiden Kotaku føles levende.

IGN mener ligefrem, at hele den virtuelle verden sammen med det virkelig sjove skydespilselement er med til at løfte spillet til et af de bedste i genren.

I ’The Division 2’ skal man redde storbyen fra en række militante grupper, der har overtaget forskellige bydele. Allerede fra start af har der været snak om det politiske budskab. For når heltene bor i Det Hvide Hus og de onde bor i Capitol, kan man så sige, at man ikke har en politisk agenda? Alene det alt for plausible i, at almindelige mennesker render rundt og skyder på hinanden i gaderne, mener flere anmeldere giver spillet en politisk kant.

Det stærkeste er ifølge Kotaku dog, at man slår andre ihjel ved nogle af de kulturelt mest betydningsfulde steder i Washington, D.C. Når man kæmper ved Lincoln Memorial eller på Nationalmuset for amerikanske indianere, får det en til at reflektere, lyder det. Og så skaber spillet et håb og en rar følelse, når det lader spillerne opgradere forskellige baser med solpaneler, legerum til børnene og bøger til et tomt bibliotek, uden at det egentlig betyder noget for resten af spillet.

Days Gone

I Bend Studios dystopiske version af Oregon er historien langt mere følelsesladet end i ’The Division 2’. Motorcyklisten Deacon St. John kører rundt i de trøstesløse og zombiinficerede rester af verden, mens han forsøger at finde ud af, hvad der er sket med hans kæreste Sarah. IGN skriver, at spillet ganske enkelt er »kedeligt«.

»Det er aldrig et godt tegn, når hovedkarakteren selv begynder at kommentere på, hvor mange gange man gentager en opgave. Det viser, at spildesignerne er fuldt bevidste om, at de har lavet den samme ting for mange gange«, skriver de.

Kombineret med en masse intetsigende miljøer mister man ifølge flere anmeldere fornemmelsen af, at verden har været livlig på et tidspunkt. Kotaku skriver, at hovedpersonen egentlig er fin nok, og at udviklerne faktisk har lavet noget unikt med de store sværme af zombier, der både er nyskabende, nervepirrende og sjove at kæmpe imod. Men det er uinteressant at se endnu en hvid, rå fyr med skægstubbe og ar på sjælen. Spillet ligner ganske enkelt alt for meget mange andre og bedre spil.