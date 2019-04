Anmeldelse fra Politikens Kunstkritikerskole: Jeg er stadig barn af Pipilotti

Jeg ligger i en king-size seng på Louisiana. Det grønne sengebetræk kradser på mine nøgne arme, og rummet omkring sengen er mørkegråt.

Pipilotti Rist: ’Åbn min lysning’. Louisiana. 1. marts – 23. juni 2019.

Der kører en videoprojektion i loftet, som viser en grumset vandunderflade og nøgne kroppe, der delvist glider ind foran kameraets linse. Kameraet filmer lige på skellet mellem luft og vand, og det er som om at hvis bare jeg rakte min hånd lidt frem, ville den bryde igennem overfladen og ramme atmosfæren.

Politikens Kunstkritikerskole Denne anmeldelse er skrevet af en deltager på Politikens Kunstkritikerskole. Kunstkritikerskolen er et talentudviklingsforløb, hvor 42 unge gennem undervisning, skrivekurser og inspiration fra både anmeldere, kunstnere og andre kreative, dygtiggør sig inden for kritik af scene- og billedkunst i foråret 2019. Deltagerne skriver anmeldelser undervejs, og udvalgte anmeldelser kan læses på politiken.dk/kunstkritikerskolen.

Kunstkritikerskolen er arrangeret af Politiken og støttet af Bikubenfonden. Formålet er at løfte kritikken af scene- og billedkunst ind i en ny tid, både hvad angår genrer, faglighed og formater. Vis mere

Jeg befinder mig i Pipilotti Rists udstilling ’Åbn min lysning’ på Louisiana. Rist er video- og installationskunstner, og den omfattende udstilling starter med et tilbageblik på hendes første værker med start i 1980’erne og løber derefter frem til i dag.

’Åbn min lysning’ viser en mangfoldighed af rum med forskellige iscenesatte virkeligheder, som i store træk kan deles op i to kategorier: todimensionelle videokunstværker og interaktiv installationskunst.

Den første kategori indeholder blandt andet værket ’Ever is Over All’ fra 1997, hvor kunstneren smadrer bilruder med en multifarvet blomst, mens kameraet glider ned over hendes perfekte unge krop og ender med at krydsklippe til en kornmark.

Et værk som Beyonces musikvideo ’Hold Up’ fra 2016 mere end bare mimer, når sangeren yndefuldt og aggressivt ødelægger samtlige bilers vinduer i sorgen over sin mands utroskab. Rists 1990’er værker, virker til at markere starten på et feedback-loop, som den moderne popkultur med nydelse og lyst bruger som sit eget.

Fødsel i splitscreen

Den anden kategori: den interaktive installationskunst, er der jeg finder mig selv, for jeg har endnu ikke forladt sengen med betrækket, der kradser.

Sengen er en blandt mange senge, som alle er en del af værket ’4th floor to Mildness’ fra 2016. Soundtracket til installationen er lavet af Soap&Skin (aka. Anja Plaschg), hvis tekster skaber velkendte og foruroligende billeder, om at blive voksen og forstå, at barnets omnipotente frygt stadig sidder i én:

»When I was a child fears pushed me hard in my head, in my neck, in my chest, in my waist, in my butt. I never loved I still beg: Please help me. I was a child. I am a child«.

Det er ambivalent, for jeg føler mig både hjemme og samtidig udstillet i Rists univers. Jeg tænker på en video jeg så lige inden jeg lagde mig i sengen. Den viste en fødsel i en splitscreen, hvor en bjergkæde bliver en kunstig baggrunden for barnets fødsel.

Filmisk fødes barnet nærmest på en bjergryg, mens moren sprækker. Efterfølgende syes hun sammen igen. Her måtte et ungt par jeg sad sammen med gå, fordi kvinden fik kvalme.

Det er absurd fordi Rist så tydeligt viser os sine pop-referencer og eventyr-koder, som fremprovokerer opkastningsfornemmelser, og jeg tager det til mig, som var det mit eget. For Rist er min generations kunstnermor, som skubber os ud over kanten, når vi har sat os for mageligt på den.

Hun leger på alvorlig vis med vores selvbevidsthed, hvor legen inkorporerer pop-kulturelle referencer, som får et ekstra millennial-lag, når Beyonce træder ud af et af videoværkerne på ny. Rist viser os vores higen efter noget autentisk, selvom det ikke kommer i den indpakning vi havde ønsket os, for den ville have været for behagelig.