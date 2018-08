Studerende i kollektiv: »Vi køber kød cirka hver anden uge« I kollektivet på Store Kongensgade i København spiser de mest grønt.

Der står en gigantisk lerskål med rugbrødsdej på køkkenbordet ved siden af komfuret, men det er nok nærmere hjemmelavet naan-brød, som bliver aftenens kulhydratkram i kollektivet på Store Kongensgade i København. I køkkenet er Sofie, Terese og Anna, tre studerende i midten af tyverne, i gang med at hakke grøntsager til den indiske linseret Dhal.

»Den er lidt af en klassiker herhjemme«, siger Terese Brun Bugge, der er 25 år og medicinstuderende.



I kollektivet serveres der til gengæld sjældent et helt stykke kød. Ud af de fem beboere er der kun én vegetar - Laurids - der valgte at blive det på grund af klimaet, men han er på vej ud af døren, så de tre piger kunne sagtens fyre noget kylling på panden eller snuppe sig en bøf.

Sofie, Terese og Anna er nemlig ikke vegetarer. I weekenden, hvor festerne fyldte meget, fik de alle sammen kød og fisk. Terese, f.eks., opnåede på en eller anden måde at spise tre kebab'er.

Men det er ikke naturligt at servere kød til aftensmaden i kollektivet, hvor de ud over Laurids også bor sammen med nordmanden Håkon.

Vegetarisk er jo lækkert, siger de. Kød, derimod, er noget, man bruger sparsomt og luksuriøst, i form af små stykker kylling i de friske forårsruller, eller snitter af chorizopølse i risottoen.

»Men jeg kan ikke huske, hvornår vi har fået et kyllingebryst. Det laver vi jo aldrig. Eller en mørbrad«, siger Terese.

»Det er som om, vi meget sjældent laver kødretter«, siger Sofie Skovgaard, der læser psykologi på Københavns Universitet. »Når vi får kød, er det ofte i form af pålæg. Engang imellem køber vi så kød til f.eks. en lasagne - vi køber vel kød sådan cirka hver anden uge«.

Kød er ikke det værd

»For mig handler det om klimaet. Jeg synes, det er et af de områder, hvor det er ret nemt at gøre en lille indsats og træffe nogle gode beslutninger. Nogle gange står jeg med noget kød og tænker »Skal jeg købe det?«. Og så tænker jeg: »Nej, jeg synes ikke, jeg får nok ud af det, til at det er det værd«, siger hun.

Hvorfor bliver I så ikke vegetarer?

»Vi snakkede om på et tidspunkt, at det er rigtig dejligt ikke at have regler for sin mad«, siger Anna Iburg Printzlau, der også er psykologistuderende.

»Det er helt vildt dejligt bare at kunne spise det, man har lyst til. Det er helt vildt rart ikke at være bundet af nogle titler og regelsæt for, hvad man må spise«.

De tre kvinders holdning til kød ville have været speciel for ti år siden, men er det på ingen måde i dag. Den nyeste spørgeundersøgelse foretaget af Coop Analyse viser, at knapt en femtedel af de unge mellem 18-34 år er fleksitarer - en betegnelse for folk, der primært spiser grønt.



»Du og jeg skal nok indstille os på, at når vi kommer hjem til vores børnebørn, så vil kødet have en anden rolle«, siger analysechef Lars Aarup fra Coop. For os i den lidt ældre generation har kødet altid været det, man valgte først - og så måtte man bagefter finde ud af, om man skulle have kartofler eller ris til.

»Kødet orkestrerer måltidet«, siger han. Sådan tænker den nye generation det ikke.

Ifølge Sofie Skovgaard, Terese Brun Bugge og Anna Iburg Printzlau er deres forhold til kød normalt i deres omgangskredse.

»Der er nok noget københavnerdille i det. Men jeg kan ikke komme på mange, der ville brokke sig over, at der ikke var kød til maden. Jeg kan faktisk ikke nævne nogen, ikke på vores alder«.

Noget tyder dog på, at det ikke er lige almindeligt overalt. Politiken har forhørt sig hos Next, Danmarks største tekniske skole, der ligger i København og uddanner alt fra tømrere, smede, teknikere og frisører til grafikere og businessfolk.

Ifølge skolens kantineservice er der ikke kommet større efterspørgsel på vegetariske retter. De har faktisk gode erfaringer med at få klassiske varme retter med kød tilbage på menuen i nogle af skolens kantiner.