Sket i ugen: Jamen, sådan er kapitalismen jo

Sagt i ugen

Strafferetsprofessor Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, efter at Bagmandspolitiet havde rejst sigtelse mod Danske Bank:

»Der er stort set ikke det afsnit i loven, som ikke har fået en plads i sigtelsen. Det tager jeg som udtryk for, at det ikke bare er et enkelt led, der har svigtet, eller der har været tale om en enkelt forsømmelse. Det er en systematisk overtrædelse af stort set alt det, der kan overtrædes i hvidvaskloven«.

(Politiken)

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, om det hjemsendelsescenter, som regeringen og DF vil oprette på øen Lindholm i Stege Bugt:

»Selvfølgelig ville vi helst have, at afviste asylansøgere, der har begået kriminalitet, skulle i fængsel. Det kan vi ikke, så derfor har vi været super heldige at have fundet en øde ø, hvor vi kan placere de her mennesker. Det betyder, at når de er der om natten og i aftentimerne, så løber de ikke rundt i lokalområderne og skaber utryghed«.

(dr.dk)

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, efter at regeringens og DF havde afskaffet satspuljen for at få penge til bedre pensioner:

»Der mangler løsning på, hvor de socialt udsatte skal få penge. Hvert år fik de 500-550 millioner, og de vil ikke være der længere. For mig at se er det idiotisk, at man har lavet den byttehandel. Før betalte pensionisterne for de socialt udsatte, nu er det de socialt udsatte, der betaler for pensionisterne. Hvornår begynder det at være dem med mange penge?«

(tv2.dk)

Kulturminister Mette Bock (Liberal Alliance) før premieren på Lars von Triers nye film, ’The House That Jack Built’:

»Jeg har en drøm - tænk, hvis Lars von Trier ville udfordre sig selv og lave en film, der mundede ud i håb, glæde og hyldest til livet. En opbyggelig film om alt det smukke, som livet også består af. Kom nu, Lars - jeg ved, at du kan«.

(Twitter)

Journalist og mediekommentator Lasse Jensen om kulturministerens Twitterdrøm:

»Tweet betyder kvidder, og Mette Bocks utrættelige trang til at kvidre tyder på, at hun ikke ved, hvornår hun er minister, og hvornår hun er privat«.

(Information)

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, lagde hovedansvaret for verdens CO2-udledning på de fattige lande:

»Vi ved jo, at det er mennesker i den afrikanske del af verden og Mellemøsten, der stadig opvarmer deres huse med sådan nogle små gasfyr, der står og soder helt vildt«.

(altinget.dk)

Den danske skuespiller Alex Høgh Andersen, der spiller en bærende rolle som Ivar Benløs i tv-serien ’Vikings’ på HBO Nordic:

»Folk dyrker vikingemyten helt vildt. Du kan jo tage alle hipsterne, der render rundt på Vesterbro, og proppe dem ind på settet i ’Vikings’«.

(Berlingske)

Vis mere