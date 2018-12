Sket i ugen: Klimakatastrofen lurer i dagligstuen

Sagt i ugen





Seniorøkonom Torsten Hasforth, Dansk Energi, havde udarbejdet et detaljeret klimaregnskab for streaming af tv-serier:

»Hvis man ser 2 timers Netflix hver dag året rundt, svarer CO 2 -udslippet til at flyve 384 kilometer i en flyvemaskine, spise 6 kilo oksekød eller køre lidt under 1.000 kilometer i en ny bil«.

(Politiken)

Jyllands-Postens lederskribent konstaterede, at Lindholm ikke kan blive klar til uønskede udlændinge før tidligst om tre år:



»Et kvalificeret gæt er, at det aldrig har været tanken, at en eneste kriminel udlænding skal overnatte på Lindholm. Planen er som designet til at trække ind i valgkampen«.

(Jyllands-Posten)

Venstremanden Michael Seiding Larsen vil som 2. viceborgmester i Vordingborg Kommune bekæmpe ø-planen:



»Det bliver meget vanskeligt at være Venstrepolitiker hernede og stå på mål for det her. Det kan godt være, at jeg får tæsk for det, men jeg synes, at det her er symbolpolitik og et knæfald for Dansk Folkeparti«.

(Berlingske)

Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, understregede, at han ikke modtager vederlag for at sidde i bestyrelsen hos ’Danske Taler’, der blev betænkt med 3,2 millioner kroner i finanslovsforliget mellem DF og regeringen:



»Hvis det her er et problem, trækker jeg mig bare ud. Helt ærligt, jeg får ikke noget ud af det her. Det er frivilligt arbejde«.

(Berlingske)

Journalist Nikola Nedeljkovic Gøttsche om Alex Ahrendtsen:



»Man kan ikke have andet end næsegrus respekt for, hvordan han ved at behandle kulturpolitikken med en sjælden seriøsitet fuldstændig har erobret dagsordenen«.

(Information)

Den franske showvært Martin Solveig til norske Ada Hegerberg, efter at hun havde modtaget Ballon d’Or-prisen som verdens bedste kvindelige fodboldspiller – en kåring, der indtil i år har været forbeholdt mandlige spillere:



»Kan du twerke?«.

(Flere medier)

Det bliver svært nogensinde at tage Ballon d’Or alvorligt igen, mente Politikens sportsredaktør, Søren-Mikael Hansen:



»Spørgsmålet til Ada Hegerberg afslører en fundamental og stadig afgrundsdyb kløft mellem opfattelsen af mandlige og kvindelige fodboldspilleres værd«.

(Politiken)

Ingeborg Christensen, Glyngøre, om sit familieklenodie – et glas pebernødder, som ingen nok så stærke mænd har kunnet skrue låget af, siden de blev bagt i 1982:



»Jeg ved ikke, om der har dannet sig en form for vakuum, men låget kan i hvert fald ikke komme af, og pebernødderne ser ud som for 36 år siden. Men vi snakker om de gamle pebernødder hvert år, og jeg værner meget om dem.

(Skive Folkeblad)

