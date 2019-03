Sket i ugen: Brexit er blevet en endeløs føljeton. Publikum kan ikke længere huske, hvad konflikten handler om, men bliver alligevel hængende, fordi det er så sindssygt underholdende

Sagt i ugen





Steve Double, konservativt medlem af det britiske Underhus, om premierminister Theresa Mays brexitaftale, som måske kommer til afstemning for tredje gang i den kommende uge:

»Det er en lorteaftale, som nu er blevet poleret op, så nu er det en poleret lort. Men det er muligvis den bedste lort, vi har«.

(The Guardian)

Radiovært Sandie Westh, DR P7Mix, var grebet af brexitdebatten:

»Undskyld, men kan vi ikke bare altid sende live fra det britiske Underhus? Jeg har fået et sygt afhængighedsforhold«.

(Twitter)

Skuespilleren Ghita Nørby til Iben Maria Zeuthen, som forsøger at interviewe hende til et radioportræt:

»Jeg kan ikke tage dig. Jeg kan ikke svare på sådan nogle selvhøjtidelige, idiotiske spørgsmål. Du kan da ikke sidde med den modbydelige mikrofon oppe i mit ansigt og tro, at jeg vil tale med dig«.

(Radio 24syv)

Journalist Ditte Giese om Iben Maria Zeuthens interview med Ghita Nørby:

»Den slags interviews er som at omgås bjørne eller kamphunde – hvis du udviser frygt, kan de lugte det. Og Zeuthen er selvfølgelig bange for Ghita. Det ville alle være, for Ghita Nørby er pisseintimiderende. Så divaen lugter frygt og beslutter sig for at lege lidt med den unge journalist«.

(heartbeats.dk)



Skuespilleren Paprika Steen om fordømmelsen af Ghita Nørbys optræden i radiointerviewet:

»Ja, tænk at have følelser og være vred ... fyyyh! Det kan vi ikke have, når en JOURNALIST er i rummet ... Hvad tænkte hun dog på?«.

(Facebook)

Programchef Mads Brügger forklarede, hvorfor Radio24syv havde valgt at sende det kuldsejlede interview:

»Vi har bragt det, fordi det er en aldeles fremragende dokumentar, som føjer nogle nye facetter til kulturpersonligheden Ghita Nørby«.

(dr.dk)

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, efter terrorangrebet på moskeer i Christchurch, der kostede mindst 49 mennesker livet:

»Mange af dem, der er direkte berørt af dette angreb, er indvandrere til New Zealand, måske endda flygtninge her. De har valgt at gøre New Zealand til deres hjem, og det er deres hjem. De er os. Det er den person, der har begået denne forbrydelse, ikke«.

(Reuters)

Den konservative folketingskandidat Mia Tang gjorde op med dele af sin fortid som pressechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet::

»Når jeg ser politikere kræve, at flygtninge og migranter skal spise svin fra morgen til aften, bliver jeg meget træt. Du er folkevalgt, prøv da lige at vise lidt format. Stramninger skal have en synlig, klokkeklar positiv effekt. Så giver det mening. Men hvad betyder det reelt for integrationen, at man skal give hånd, hvis man får et dansk statsborgerskab? Og tilsvarende med burkaforbuddet«.

(Jyllands-Posten)













