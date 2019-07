SKET I UGEN: Mine damer og herrer! Tag godt imod den seneste nye klovn i manegen: Boris Johnson!

Sagt i ugen

Premierminister Boris Johnson lovede i en tale, at han vil føre Storbritannien ud af EU, sådan som det blev besluttet ved en folkeafstemning i 2016:

»Efter tre års ubeslutsomhed er der pessimister herhjemme og i udlandet, der tror, at vi her i demokratiets hjemland er ude af stand til at leve op til en demokratisk beslutning. Jeg står foran jer i dag for at fortælle jer, at disse kritikere tager fejl. Tvivlerne, dommedagsprædikanterne og dystermulerne har taget fejl igen«.

(news.sky.com)

Professor Marlene Wind, Københavns Universitet, om Boris Johnsons taktik ved brexitforhandlingerne:

»Man kan aldrig vide om, han lige pludselig finder en god historie, der kan legitimere, at han vender på en tallerken og pludselig alligevel vil have en forhandlet løsning eller acceptere den løsning, der foreligger«.

(Ritzau)

EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermanns, så det ikke som et problem, at den »farverige« Johnson er blevet britisk premierminister:

»Verdenspolitikken er fuld af farverige personer nu om dage, så hvis du ikke kan håndtere dem, er der ikke meget, du kan gøre«.

(The Times)

Tidligere FBI-chef Robert Mueller under kongreshøring om russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016:

»Det var ikke et enkeltstående tilfælde. De er stadig i gang, imens vi sidder her. Og de er klar til at gøre det igen til næste valg«.

Misbrugseksperten Henrik Rindom om unges eksperimenter med receptmedicin som Doltard, der kostede to unge mænd livet i Silkeborg:

»Når der er gået 5-10 minutter, tænker de, at det ikke virker, og så tager de noget mere, og lige pludselig har de taget for meget«.

(dr.dk)

I en debat om foie gras slog SF’s fødevareordfører, Carl Valentin, til lyd for et forbud mod tvangsfodring af gæs i hele EU:

»At stoppe dyrenes lidelser er vigtigere for SF end at tilfredsstille overklassens smagsløg«.

(Twitter)

Lars Bangert Struwe fra tænketanken Atlantsammenslutningen angav to grunde til, at den danske regering er positiv over for at deltage i en flådeindsats i Hormuzstrædet:

»Hver eneste gang, USA har bedt om det, har Danmark stillet op. Det andet er Danmarks position som søfartsnation. Et stræde som Hormuz skal være frit, ligesom Øresund er det«.

(Information)

Direktør Henrik Stenmann, som har indført 30-timers arbejdsuge i sin it-virksomhed, IIH Nordic:

»Det er gået op for mig, at et møde ikke nødvendigvis behøver at vare en time. Hvorfor slutter et møde ikke før tid, selv om man er kommet igennem alle punkterne? Det sker aldrig«.

(Jyllands-Posten)

