Venstres bøh- og bagland er ellevilde med Støjberg & Ellemann

Sagt i ugen

Tidligere miljøminister Jakob Ellemann-Jensen erklærede sig villig til at stille op, når Venstre skal vælge ny formand, og ønskede sig tidligere udlændingeminister Inger Støjberg som næstformand:

»Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til. Inger og jeg har forskellige måder at italesætte ting på. Jeg tror, at vi tilsammen favner bredere, end jeg gør alene«.

(Jyllands-Posten)

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som fyrede op under magtkampen i Venstre, da han på partiets sommergruppemøde krævede næstformand Kristian Jensens afgang:

»Det udviklede sig vildere, end jeg nogensinde havde forestillet mig«.

(’Lippert’, TV 2 News)

Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik, efter at Lars Løkke havde forladt posten som Venstres formand ad bagdøren og efterfølgende kun meddelte sig via korte opslag på sociale medier:

»Hvilket selvoptaget exit! Syv år som landets statsminister, og han stiller end ikke op og svarer på spørgsmål i en ordentlig udveksling med offentligheden. Man græmmes. Forløbet er symptomatisk for Løkkes ledelse. Af Venstre, den borgerlige blok og hele landet«.

(Weekendavisen)

Lotte Tang, formand for Venstre i Varde Kommune, om opbakningen til Jakob Ellemann-Jensen:

»Jeg bliver ærgerlig over, at der er så mange ude nu, som siger, hvem der skal være formand. Jeg er bekymret over, at offentligheden og vores medlemmer får en oplevelse af, at det er bestemt på forhånd, og at de ikke kan få nogen indflydelse på det«.

(Berlingske)

SF’s tidligere miljøordfører Trine Torp om Jakob Ellemann-Jensen:

»Jeg synes, man kan mærke mennesket i ham. Det kan jeg godt lide, selv om jeg er uenig med ham i nogle politiske spørgsmål. Han er ikke typen, der kun siger ting, som han har siddet og spekuleret længe over og haft strategiske overvejelser omkring. Det virker mere autentisk og ærligt«.

(Information)

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard afviste, at det ekstra børnetilskud til familier, som er særlig hårdt ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, skulle afholde nogen fra at tage et lavtlønsjob:

»Det skubber ikke far eller mor længere væk fra arbejdsmarkedet, at vi sørger for, at der også sidst på måneden er plads til, at lille Alf går mæt i skole«.

(Berlingske)

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil så ingen politiske problemer i at være kæreste med direktør Lars Bernhard Jensen, som blev mangemillionær på salget af Nets:

»Jeg går uforandret ind for langt højere skat på den øverste aktieindkomst og en begrænsning af variabel løn. Min kæreste er af blå observans politisk, så det bliver jeg nok aldrig enig med ham om. Men derfor er han altså ret sød alligevel«.

(Ekstra Bladet)

