To fluer med et smæk: Nu kan Tesfaye både forhindre, at IS-krigere kommer hjem til Danmark, og at socialdemokratiske vælgere vender tilbage til Dansk Folkeparti

Sagt i ugen

Statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) forklarede, hvorfor regeringen vil give udlændingeminister Mattias Tesfaye magt til at tage det danske statsborgerskab fra personer, der »udgør en trussel mod landets vitale interesser«:

»Der er risiko for, at de kurdisk kontrollede IS-lejre i grænseområdet bryder sammen, og at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab søger mod Danmark. Det er mennesker, der har vendt Danmark ryggen og med vold kæmpet mod vores demokrati og frihed. De udgør en trussel mod vores alles sikkerhed. De er uønskede i Danmark«.

(Pressemeddelelse)

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (konservativ) om regeringens lovforslag, som blev hastevedtaget i Folketinget:

»Det er en meget voldsom magt at give en enkelt mand. Det er et kolossalt indgreb, og derfor skal der være en særlig grund til at ophæve statsborgerskabet, og den afvejning sker bedst hos domstolene«.

(Berlingske)

Chefredaktør Martin Krasnik, Weekendavisen, om lukningen af Radio 24syv, som efter knap otte år i æteren tabte kampen om en statsfinansieret digital radiokanal:

»Hvilket absurd spild af penge og talent. 24syv gav os et fantastisk argument for nødvendigheden af at bruge offentlige midler på journalistik. Tydeligvis alt for godt, så det politiske system lukkede det igen. Man forbløffes over dette forløbs inkompetence og arrogance«.

(Twitter)

38-årige Mehmet Ezrak, hvis hus i det sydlige Tyrkiet blev lagt i ruiner af en kurdisk granat, var stærkt begejstret for præsident Erdogans militæraktion ind over grænsen til Syrien:

»Jeg vil ofre mine børn for ham. Jeg elsker min præsident og alt det, han har gjort for Tyrkiet«.

(Berlingske)

Tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille fremsatte en forsinket programerklæring, efter at han havde meldt sig ud af Liberal Alliance:

»Mit ønske har været, at vi skulle stille os frem som et moderne, positivt, liberalt parti, der fortsat kæmper for personlig og økonomisk frihed, men som tydeligere forstår værdien af forpligtende internationalt samarbejde, som i udlændingepolitikken har fokus på fairness og retssikkerhed, og som tager klimaforandringene alvorligt. At vi så at sige skulle være Jakob Ellemanns bedste ven, hver gang han måtte blive uenig med Inger Støjberg«.

(Facebook)

Entreprenør John Christensen fra BMS Krangården efter den vellykkede flytning af Rubjerg Knude Fyr, som var blevet løftet op på et sæt skinner og rykket 70 meter ind i landet:

»Hvor svært kan det være?«

(Politiken)

Provst emeritus Leo Kamstrup-Olesen, som var kørt 573 kilometer fra sit hjem i Nordsjælland for at se Rubjerg Knude Fyr blive flyttet i sikkerhed for Vesterhavet:

»Jeg er pensionist og har tid, så det skulle jeg se. Det er jo det med, om klinten, hvor fyret står, skulle gå hen og kollapse. På samme måde som nogle ser cykelløb for at se folk styrte«.

(Avisen.dk)

