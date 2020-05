På pladserne, færdige, genstart: Nu kan du snart igen betale en 50'er for en kop kaffe

Sagt i ugen

Centerchef Camilla Rathcke fra Sundhedsstyrelsen sagde i anledning af en ny rapport om coronasmitte, at det er okay at give kram til sine allernærmeste, for eksempel partner, børn og børnebørn:

»Vi anbefaler, at folk, der er i øget risiko, selvfølgelig er opmærksomme og passer på sig selv. Men vi anbefaler sådan set også, at man prøver at finde en lille gruppe, man godt kan mødes med«.​

(dr.dk)​​​​​​​​

​

Overlæge og forskningschef Thea Kølsen Fischer, Nordsjællands Hospital, var »meget uklar på«, hvad den nationale strategi for coronatest går ud på:​​​​​​​​

»Det er, som om vi går fra 0 til 100 kilometer i timen – fra ikke at teste andet end de mest alvorligt syge, til vi nærmest tester alle med en krumme på tværs – uden at det bliver forklaret hvorfor og hvordan«.​​​​​​​​

(Politiken)​​​​​​​​



Direktør Jens Lyckman, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, om de seneste ugers rykind af danske gæster:​​​​​​​​

»Man kan vel drage den konklusion, at danskere ser Sverige som en frizone til at komme ud«.​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​



​

Gentoftes borgmester, Hans Toft (konservativ), forudsagde en skattestigning på 2,8 procentpoint som følge af den kommunale udligningsreform:​​​​​​​​

»Man kalder os en rig kommune, men hvis man hugger pengene fra os, så bliver vi ikke ved med at være rige. Og det er noget, der rammer alle i kommunen – også sygeplejerskerne og lærerne, og jeg ved ikke, om de vil kalde sig selv rige«.​​​​​​​​

(Politiken)​​​​​​​​



Museumsdirektør Keld Møller Hansen, Museum Sydøstdanmark, om pressemødet, hvor Mette Frederiksens præsenterede næste fase af regeringens genåbningsplan, som viste sig ikke at omfatte de danske museer:​​​​​​​​

»Jeg sad simpelthen med tilbageholdt åndedræt, for jeg tænkte hele tiden, om de havde glemt os. Er museerne så små i den politiske verden, at de bare har glemt os? Men det havde de ikke, så jeg var godt nok noget chokeret«.​​​​​​​​

(P4 Sjælland)​​​​​​​​

​

Professor Jens Elo Rytter, formand for de 51 medlemmer af Djøf’s jurapanel, som kritiserede politikernes iver for at skærpe straffene for ’coronakriminalitet’:​​​​​​​​

»Jeg mener, at der svæver en aura af populisme over især dette tiltag«.​​​​​​​​

(Berlingske)​​​​​​​​



Justitsminister Nick Hækkerup afviste juristernes kritik af coronalovene:​​​​​​​​

»Politik handler om at gøre det, som folk mener, lidt før de selv ved, at de mener det«.​​​​​​​​

(Berlingske)​​​​​​​​

​

Antropolog Bjarne Oxlund, Københavns Universitet, tror ikke, at håndtrykket forsvinder fra den danske kultur som følge af coronakrisen:​​​​​​​​

»Mit bud er, at vi i Danmark vil holde fast i en hilseform, hvor vi har fat i den anden, og vi kan mærke hinanden. Men det kan jo godt være, at vi i fremtiden vil lade være med at gå rundt og give hånd til 50 mennesker til en familiefest«.​​​​​​​​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​

Vis mere