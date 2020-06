Demo-etikette: Det er ikke altid let at være hvid, velmenende dansker

SAGT I UGEN

Black Lives Matter Denmark bad hvide deltagere i bevægelsens demonstration i København om at tie stille, når de sorte råbte »Hands up, don’t shoot!« og »I can’t breathe!«:

»Ikke alt er for hvide folk, selv ikke dem, der er mødt op for at vise solidaritet. At blive kvalt eller skudt er ikke noget, der sker for hvide mennesker på samme måde som for sorte«.

(Instagram)

Fodboldkommentator Francis Dickoh, som har ghanesisk baggrund, om beskeden til de hvide demonstranter:

»Hele bevægelsen handler om at sige ’nok er nok’ til eksklusion og ulighed. Så er det ærgerligt, at der er retningslinjer for, hvordan de synes, at nogle må demonstrere«.

(Jyllands-Posten)

Den amerikanske streamingtjeneste HBO Max pillede en filmklassiker fra 1939 af repertoiret:

»’Borte med Blæsten’ er et produkt af sin tid, og den skildrer visse etniske og racemæssige fordomme, som desværre er blevet almindeligt udbredt i det amerikanske samfund. Disse racistiske træk var forkerte dengang, og de er forkerte i dag. Vi mener, at vi ville handle uansvarligt ved at beholde denne titel uden en forklaring og uden en afstandtagen fra fordommene«.

(AFP)

Chefanklager Krister Petersson forklarede det svenske politis udpegning af ’Skandiamanden’ som den mest sandsynlige gerningsmand til drabet på statsminister Olof Palme i 1986:

»Efter min mening er det ikke til at komme uden om Stig Engström som mulig gerningsmand. Selv om vi blev ved med at efterforske dette i mange år endnu, ville vi hele tiden vende tilbage til, at Engströms ageren gør ham til mistænkt i den her sag«.

(Pressemøde)

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, efter at Folketingets partier var blevet enige om, at bryllupsfester ikke behøver at slutte ved midnat:

»Det kan ikke passe, hvis vi fra Christiansborg skulle bestemme, hvornår borgerne skulle lukke bryllupsfesten. Det er helt almindelig sund fornuft, at vi nu viser mere tillid til danskerne«.

(B.T.)

Lederskribent Lasse Skou Andersen, Information, om de mange coronaregler, som regeringen og Folketinget opstiller for studentervognskørsel, bryllupsfester og lignende:

»Friheder, vi før tog for givet, er blevet til lunser, der allernådigst deles ud efter politiske forhandlinger. Tilfældighederne råder, og særregel efter særregel skaber en bureaukratisk regeljungle, som gør det svært for borgerne at gennemskue, hvad der gælder, og hvad logikken er«.

(Information)

62-årige Steen Royberg fra Aalborg forklarede, hvorfor han og hans hustru har tænkt sig at trodse Udenrigsministeriets rejsevejledning og holde ferie i deres hus i Sydspanien, som de plejer:

»Jeg mener ikke, at der er større risiko i det end ved at ligge på et tæppe på Islands Brygge«.

(Jyllands-Posten)

