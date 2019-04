Sexskandaler stoppede vejen til Élyséepalæet

FOR ABONNENTER

Om morgenen 14. maj 2011 var direktøren for Den Internationale Valutafond IMF, Dominique Strauss-Kahn, favorit til at vinde det franske præsidentvalg det følgende år. På sit hotel i New York gjorde han sig klar til at rejse til Paris, hvor han havde en række møder om forberedelserne af valgkampen.