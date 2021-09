Dyrlægen skød Marius og fik verdenspressen efter sig

Det er ikke alle forundt at få lov til at begynde dagen til lyden af et elefanttrut, et løvebrøl eller et ulvehyl. Det er hverdag for dyrlæge Mads Frost Bertelsen, som har arbejdet 18 år i Zoologisk Have København, og som i starten af dette år overtog posten som zoologisk direktør efter Bengt Holst, der er gået på pension.

Men livet er ikke lutter idyl i en zoologisk have. En gang imellem må man aflive et dyr, fordi det har en sygdom, som ikke kan behandles. Eller hvis et ellers sundt og raskt dyr er i overskud og ikke har en genetisk stamtavle, som passer ind i det internationale avls- og bevaringsprogram, og derfor ikke er værd at avle videre på.