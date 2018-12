Borgen Indefra: Lars Løkke får ny kritik for Løkkefonden

Det’ sør’me – det’ sandt – december. Og her er den sidste udgave af Borgen Indefra i 2018. Du kan læse, hvordan Lars Løkke på ny er endt i en diskussion om den fond, som han stiftede i oppositionstiden, og hvordan partierne er på dupperne for at finpudse deres udlændingepolitiske profil. Her er det dog ikke altid sådan, at fortællingen er den samme i Danmark, som den er i udlandet.

Løkkefonden

Pengestrøm. Igen vækker det opsigt, hvordan en bidragsyder til Løkkefonden har fået adgang til Lars Løkke Rasmussen (V), da han var oppositionsleder.

I begyndelsen af denne måned fortalte Ekstra Bladet, at Løkkefonden i 2015 fik en donation på 50.000 kroner fra Akademikernes A-kasse. Direktør Michael Valentin, der gerne ville tale beskæftigelsespolitik med V-formanden, fortalte, at han havde hørt, hvordan der måske kunne være en »øget sandsynlighed for, at Lars Løkke ville kigge i vores retning«, hvis man gav en donation til fonden. Lars Løkke aflagde da også et besøg hos a-kassen i februar 2015. Løkkefondens direktør sagde dog, at der ham bekendt kun havde været dialog om donationen i marts 2015. I så fald var der ingen snak om penge forud for visittet. Men i denne uge kunne Berlingske gengive flere e-mails, der viser, at forløbet var anderledes. Allerede i januar 2014 skrev Lars Løkkes søn, Bergur Løkke Rasmussen, at Michael Valentin var interesseret i et møde, og nævner i samme e-mail til Lars Løkkes personlige assistent, at a-kassen vil sponsorere 50.000 kroner til fonden. Flere eksperter siger, at det ikke er ulovligt, men kan være et demokratisk problem. Oppositionen er yderst kritisk, mens Joachim B. Olsen (LA) spørger, hvorvidt kritikerne afviser at mødes med aktører, der har støttet deres valgkamp. Det nye år kan meget vel byde på samråd med statsministeren i den varme stol.

Dagpenge

Ydelser. Dagpengesystemet vakte stort postyr under S-R-SF-regeringen. Og nu spøger spørgsmålet igen.

Den seneste tid har demonstranter fra a-kasser og fagforbund taget plads foran Christiansborg for at vise deres utilfredshed med det opholdskrav, som regeringen og Dansk Folkeparti i denne uge stemte igennem i Folketinget for at finde penge til skattelettelser. Fremover skal man have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i 7 af 12 år for at have ret til dagpenge – uagtet at man er medlem af en a-kasse. Ifølge Beskæftigelsesministeriet betyder det, at over 8.000 personer mister retten til dagpenge ved årsskiftet. Lidt har de mange protester dog battet. Oprindelig indebar lovforslaget en tidsramme på 7 af 8 år. Men i sidste øjeblik blev et ændringsforslag præsenteret, så færre bliver omfattet. En enig opposition stemte imod forslaget.

»Sidste gang en borgerlig regering skulle bedømme, hvor mange der røg ud efter en dagpengeændring, var i 2010, og her tror jeg, vi alle kender svaret på den fejlberegning«, sagde arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S) i folketingssalen med henvisning til, at konsekvenserne dengang blev mangedoblet.

Socialdemokratiet vil rulle det nye opholdskrav tilbage. I stedet vil partiet udvikle et nyt sammen med arbejdsmarkedets parter. Hvordan det skal se ud, er uvist.