Grøn energi er blevet en gylden forretning »Guldfireren« med højt betalte medarbejdere, der måtte forlade Dong i 2012, sælger grøn energi for milliarder med fagbevægelsen i ryggen.

Fem ledende medarbejdere, der måtte forlade Dong efter et større opgør i 2012, har med et nyt selskab stor succes med at rejse milliarder til at opføre havvindmølleparker og andre grønne energianlæg i udlandet.

De fem tidligere Dong-ansatte med Jakob Barüel Poulsen – også kendt under tilnavnet Barylen – har med deres kapitalfondslignende selskab, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), haft held til at rejse 50 milliarder kroner.

Senest har CIP sikret sig rettighederne til at opføre projekter med havvind i Taiwan, der samlet er større end det projekt med verdens største havvindmøllepark, som regeringen vil opføre i Danmark.

Der er faktisk meget stort medløb til det her Poul Erik Skov Christensen, tidl. formand for Pension Danmark

De 50 milliarder kroner kommer primært fra fagbevægelsens pensionsselskaber. CIP blev stiftet med hjælp fra Pension Danmark, som er pensionsselskab for 3F og en række andre fagforeninger. Pension Danmark skød alene milliarderne ind til de første projekter, men senere er andre pensionsselskaber fulgt med.

Da CIP i marts kunne konstatere, at man havde fået tilsagn om 25 milliarder kroner til en ny fond, var det primært en række af lønmodtagernes pensionsselskaber, der så det som en god investering at sætte penge i den grønne energi, som er blevet langt mere konkurrencedygtig.

»Det er et helt andet billede i dag end for 10 år siden«, siger Michael Hannibal, der siden nytår har været partner i CIP og før var chef for havvind i Siemens.

Grøn strøm er billigst

Blandt de 42 investorer, der har givet tilsagn om 25 milliarder kroner, var blandt andet Pension Danmark, Lægernes Pension, PBU, JØP, Lærernes Pension, PFA, AP Pension, Arbejdernes Landsbank, Fagligt Fælles Forbund og Fødevareforbundet NNF. Dertil kom en række udenlandske pensionsselskaber.

Omkostningerne ved at producere el fra havvindmølleparker er på blot fem år – fra 2012 til 2017 – faldet med 60 procent. Det betyder, at det i dag er billigere at producere strøm baseret på grønne energikilder som vindmøller eller solenergi end på kraftværker med gas, kul eller atomkraft.

Der er i de senere år sket en »betydelig modning af branchen«, siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker i Sydbank.

»Det er blevet billigere at stille møllerne op. Det er mere konkurrencedygtigt, og det er meget afgørende for en ung industri«, siger han.

»Der er taget nogle væsentlige skridt, men man er ikke i mål endnu«.

Den tidligere formand for fagforbundet 3F, Poul Erik Skov Christensen, var som formand for Pension Danmark med til at beslutte, at medlemmernes pensionsopsparing skulle investeres i først Dongs vindmølleprojekter og siden 2012 i CIP’s grønne projekter. Og det har der været stor tilfredshed med, når tillidsfolkene har samledes til årlige møder for at drøfte Pension Danmarks investeringer.

»Jeg har haft stor fornøjelse af at kunne konstatere år efter år, hvor tilfredse og engagerede de aktive tillidsfolk har været i at få informationer om vindmøllerne«, siger Poul Erik Skov Christensen.

»De er glade for, at vores penge bliver brugt til vindmøller i stedet for noget, der er til ugunst for verden. Der er faktisk meget stort medløb til det her«.

CIP har investeret i vindmølleparker i Storbritannien, Tyskland og USA og i kraftværker, der er baseret på biomasse, i Storbritannien, ligesom CIP også står bag et stort solenergianlæg i USA.

Dongs tidligere administrerende direktør Anders Eldrup, der blev fyret af Dongs bestyrelse i 2012, fordi han havde indgået de lukrative løn- og bonusaftaler med medarbejderne, deltager også i CIP’s grønne forretninger. Han er tilknyttet som formand for CIP’s selskaber, der skal opføre havvindmøller i Taiwan.