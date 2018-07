Fra ældrebyrde til ældrestyrke: Danskere overhaler reformer indenom og bliver tre år længere på jobbet Endnu inden de politiske reformer for alvor har hævet pensionsalderen, har ældre lønmodtagere helt af sig selv forlænget arbejdslivet med 3 år, viser analyse, der punkterer myten om et ældrefjendsk arbejdsmarked.

Den såkaldte ældrebyrde er godt på vej til at udvikle sig til en ældrestyrke.

Fra 2004 til 2017 er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder, der hvor vi tjekker ud af arbejdsmarkedet, steget med hele 3 år, fra godt 62 til godt 65 år, viser en ny analyse fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

At de ældre over 60 år arbejder længere, har i samme periode fået arbejdsstyrken til at vokse med 87.000 personer på et tidspunkt, hvor der er hårdt brug for hænderne, fordi det går forrygende for de danske virksomheder. Og det er en stor del af forklaringen på, at rekordmange – næsten 3 millioner – er i job i Danmark.

Den økonomiske overvismand Michael Svarer giver da også de ældre årgange, der forlænger deres arbejdsliv, en stor del af æren for, at beskæftigelsen sætter rekord måned for måned:

»Mange jobs er blevet mindre nedslidende, så det er muligt at fortsætte højere op i alderen. Vi får også et stadig højere uddannelsesniveau i samfundet, og vi ved, at jo bedre uddannelse folk har, jo længere har de lyst til at fortsætte med at arbejde«, siger overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet Michael Svarer, der også peger på et generelt bedre helbred blandt ældre som en forklaring på forlængelsen af arbejdslivet.

De økonomiske vismænd er dog ikke klar til at aflyse problematikken med, at der bliver flere ældre, som vil være afhængig af folkepension og hjælp fra det offentlige og færre i jobs til at betale skat.

»Selv med øget beskæftigelse for personer i start-60’erne vil der over de kommende årtier være en demografisk udvikling i retning af, at en lavere andel af borgerne i Danmark vil være i de erhvervsaktive aldre«, siger Michael Svarer.

Et kig på aldersfordelingen i befolkningen fortæller, at årgangene, der blev født i de første par årtier efter krigen, er en hel del større end de seneste årtiers fødselsårgange. Der blev for eksempel ifølge Danmarks Statistik født næsten 75.000 børn i 1958, som i disse måneder runder 60 år, mens der i 1983 blev født lige godt 50.000 børn, som i dag er 35 år – og altså er i begyndelsen af deres arbejdsliv.

Indtil for omkring 15 år siden kunne 60-årige gå på efterløn, men siden statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) i 1998 tog fat på at reformere efterlønnen, er der lavet yderligere reformer af efterløn og pensionssystemet, som har hævet aldersgrænserne for folkepension og efterløn.

Virkelighed overhaler reformer

Men allerede inden reformerne er slået igennem, er arbejdsgiverne begyndt at interessere sig for seniorerne. Det har været en ren matematisk nødvendighed, slår forskningsdirektør Torben Tranæs fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive, tidligere SFI) fast.

»Vi så allerede fra sidst i 1990’erne, at flere og flere i årgangene over 60 år arbejdede i stedet for at gå på pension. Udviklingen kom først for de faglærte arbejdere, men har også fundet sted for de ufaglærte. Dels steg efterspørgsel efter medarbejdere, inklusive efter seniorer, generelt, og dels vil flere seniorer gerne arbejde«, siger Torben Tranæs, der peger på levestandard som en del af forklaringen.

»Der vil for langt de fleste være tale om en mærkbar nedgang i indkomst ved at gå fra en løn til en pension, så hvis man har helbredet til at klare sit job, er der en stor økonomisk gevinst ved at arbejde nogle år længere«, siger Torben Tranæs.