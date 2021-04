Sygeplejerskeformand har krav om mere i løn med til bordet

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, møder op i Forligsinstitutionen med et krav om flere penge til medlemmerne.

Det siger hun kort tid inden det første møde med arbejdsgiverne onsdag eftermiddag.

»Vores budskab er meget tydeligt efter vores dialog med medlemmerne, nu flere uger efter at de sagde nej«.

»Der er brug for lønmæssig anerkendelse. Ifølge sygeplejerskerne var den ikke god nok i det resultat, vi kom hjem med«, siger hun.

Forligsmanden har indkaldt Dansk Sygeplejeråd (DSR) og arbejdsgiverne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening til det første møde i Forligsinstitutionen i København.

Det sker, efter at sygeplejerskerne med et snævert flertal stemte nej til et overenskomstforlig, som fagforeningen havde forhandlet hjem med arbejdsgiverne.

Sygeplejerskernes formand gentager inden mødet også et håb om, at arbejdsgiverne vil gå med i en fælles appel til politikerne på Christiansborg om et opgør med den såkaldte Tjenestemandsreform fra 1969.

»Så kan vi få gang i en diskussion om lønefterslæbet fra Tjenestemandsreformen. Og vi kan få lavet en plan for, hvordan vi kan få sat penge af over noget tid, så vi kan forhandle os til en mere retfærdig indplacering«, siger Grete Christensen.

Tjenestemandsreformen placerede faggrupper i det offentlige på 40 forskellige løntrin i 1969.

Ifølge sygeplejerskerne og en række andre faggrupper en reformen den dag i dag skyld i et lønefterslæb for nogle grupper.

ritzau