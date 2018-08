Bundlinjen: Spørgsmålet er ikke, om Thomas Borgen er færdig som direktør i Danske Bank. Men hvornår Der er fire grunde til et farvel til Danske Banks topchef.

Bagmandspolitiets aktuelle beslutning om at indlede en efterforskning af den store hvidvaskskandale i Estland kan fremrykke tidspunktet for Thomas Borgens exit som topchef i Danske Bank. Men det er ikke afgørende. Efterforskningen vil tage længere tid, end banken, bestyrelsen og aktionærerne kan leve med. Ender sagen i retten, hvilket langtfra er sikkert, kan der gå år, før der falder dom. Thomas Borgen kan vælge at gå selv, men meget taler for, at der ikke sker noget, før banken kommer med sin redegørelse i næste måned.

Det vil være ubekvemt for alle parter. Men usikkerhed i en længere periode skader banken. Internt svækkes Thomas Borgens i øvrigt ubestridte evne til at drive banken dygtigt. Medarbejderne ved ikke, hvor længe han er der. Eksternt svækkes banken, fordi samarbejdspartnere har den samme usikkerhed.

Der er mindst fire andre grunde til, at stolen vakler under Danske Banks topchef og måske også under bestyrelsesformand Ole Andersen:

1. Tilliden til banken er skadet

Skandalesagen retter et særdeles negativt søgelys mod Danske Bank i alle internationale medier. Værst er omtalen i finansaviserne og især de finansielle nyhedstjenester, som læses af alle Danske Banks forretningsforbindelser. Danske Bank får et blakket ry, og det vil tage tid at få pletterne vasket af. Det går ud over hele banksystemet. Nationalbankdirektør Lars Rohde lagde ikke fingrene imellem, da han 3. maj efter Finanstilsynets utvetydige ansvarsplacering udtalte, at »… sagen har skadet bankens troværdighed. Det er af største vigtighed, at der af hensyn til danske bankers nationale og internationale omdømme ikke hersker tvivl om indsatsen mod hvidvask«. Udtalelsen kom, mens hvidvasken ’kun’ blev anslået til 18 mia. kr. Nu er beløbet næsten tredoblet. Det er svært at se, hvorledes tilliden kan genoprettes uden ny ledelse i banken.

2. Det personlige ansvar

Der er ingen tvivl om Borgens personlige ansvar. Han havde Estland under sig, før han overtog topposten. Det kritiske er derudover, at han i den periode, han har haft topposten, systematisk har fejlvurderet skandalens omfang og betydning. Fra den første whistleblower til de seneste måneder, hvor omfanget med katapultfart nåede 53 mia. kr. Det er dårlig ledelse. I bankverdenen er der ikke noget, der hedder undskyld. At love at bruge bankens fortjeneste på 1,5 mia kr. til gode formål giver næppe et bedre image og tæller ikke, når en eventuel bøde på måske flere gange dette beløb skal udmåles.

3. Danske Bank er systemkritisk

På jævnt dansk betyder det, at Danske Bank er så vigtig for samfundet, at den ikke må lukke. Derfor blev banken i første omgang reddet af Nationalbanken og politikerne i finanskrisen i 2008. Det blev efterfølgende besluttet, at i næste krise skal skatteyderne friholdes. Men bankunionen i EU er ikke fuldt udbygget, og Danmark er endnu ikke med. Det betyder, at hvis Danske Bank i nær fremtid stiller træskoene, så er i det sidste instans skatteyderne, der garanterer. Risikoen er nok ikke stor, men garantier er ikke gratis. Erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov (K) var lovlig hurtig på aftrækkeren, da han skældte ud på Danske Bank i sit første samråd som minister. Men med rabat for at folketingsvalget nærmer sig, så er det fuldt berettiget, at han blander sig.