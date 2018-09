Finanskrisen blev afsindig dyr for danskerne. Nu ligger økonomer søvnløse over, at de lave renter, der hjalp os op igen, kan skabe næste krise Danskerne blev unødigt hårdt ramt af finanskrisen på grund af regeringsfejl. Det mener finansminister Kristian Jensen (V), som var minister i den daværende regering. De fejl undgår han nu. Alligevel kan en ny krise ramme Danmark.

Giver det overhovedet mening at tale om, hvad der var sket, hvis Danmark havde undgået finanskrisen for 10 år siden?

Krisen kom først for alvor rullende udefra, efter at den amerikanske storbank Lehman Brothers krakkede 15. september 2008, og det var umuligt at forudse, sagde danske bankfolk og politikere dengang.

Men spørger man kriseekspert Jesper Rangvid, giver det rigtig god mening at tale om Danmark uden finanskrisen. Krisen blev nemlig ikke bare dyr for Danmark. Den blev dyrere end i mange andre lande, og dyrere end den havde behøvet.

»Meget kom udefra, men sikkert er det også, at der blev truffet en del beslutninger, der forøgede omkostningerne af krisen«, siger Jesper Rangvid, som er professor i økonomi ved CBS.

Særligt timingen af indførslen af de afdragsfri boliglån i 2003 betød, at danskernes gæld steg. Samtidig blev bankerne villige til at låne mange flere penge ud, end de havde i indlån, og de tog større risici.

Serie 10 år efter krisen På lørdag er det 10 år siden, at den amerikanske storbank Lehman Brothers krakkede, og en finanskrise ramte verdensøkonomien. I Danmark bristede en boligboble, folk blev stavnsbundet til boliger, banker krakkede, og mange blev arbejdsløse. Politiken undersøger i en artikelserie, hvad vi har lært, om noget lignende kan ske igen, og hvordan vi i så fald er rustet.

Det førte til en voldsom prisstigning på ejendomme, så folk måtte låne mere for at købe. Det hele blev forstærket af, at den danske regering førte en finanspolitik med skattestop på ejendomsværdi.

Da krisen kom, og ejendomspriserne styrtdykkede, krakkede en række banker, danskere blev stavnsbundet til deres usælgelige boliger, og mange blev arbejdsløse.

»Det kan godt være, at de ansvarlige fra dengang ikke kan lide at høre det, men min vurdering er, at krisen var blevet mindre dyr for Danmark, hvis vi havde været bedre forberedt«, siger Rangvid.

Finansminister Kristian Jensen (V) var skatteminister i den regering, som ledede Danmark i årene op til krisen. Han siger gerne ligeud, at der blev begået fejl i Danmark, som gjorde krisen værre.

For det første havde bankerne for lempelige udlån. For det andet havde Danmark for store lønstigninger, som skadede konkurrenceevnen. Og endelig blev budgetterne for den offentlige sektor overskredet hvert eneste år fra 2005 til 2007.

»Der var en stemning af, at man bare kunne bruge penge, uden at det havde konsekvens. Da konsekvensen så ramte os, oplevede vi en meget voldsom opbremsning og en stor nedgang i det offentlige forbrug i årene efter«, siger Kristian Jensen.

Hvis vi så slet ikke kan sætte renten ned, vil det være historisk skidt Kent Damsgaard, direktør, DI

Du var selv en del af den daværende regering. Skulle I have gjort noget anderledes?

»Jeg synes, vi gjorde en ting helt rigtigt og en ting forkert: Det rigtige var, at vi fik nedbragt statens gæld så meget, at vi kunne tage det tilbageslag, som kom, og stadig have lavt gældsniveau i Danmark. Det, vi ikke gjorde rigtigt, var, at vi ikke fik skabt en forståelse for, hvor alvorlige de her overskridelser af budgetterne var. Hvert eneste år måtte daværende finansminister Thor Petersen (V) erkende, at kommunerne havde brugt flere penge end aftalt, men bagefter give dem syndsforladelse for deres overtrædelse, uden at der blev skredet ind«, siger Kristian Jensen.

Han forklarer det med, at der ikke var politisk flertal til at føre en hårdere kurs over for de kommuner.

»Men det var medvirkende til, at vi kom i så alvorlig en situation«, siger Jensen.

Hvordan undgår vi så, at fremtidens kriser bliver så dyre for danskerne?

»Vi sørger for at holde et lavt gældsniveau, at holde styr på de offentlige finanser, og vi holder øje med konkurrenceevnen, så lønstigningerne ikke pludselig bringer os ud af balance«.