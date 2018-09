Finanstilsynet undersøger igen Danske Bank: Men får kritik for passivitet

Det danske Finanstilsyn genåbner nu undersøgelsen af Danske Banks hvidvasksag i Estland, som efter Danske Banks egen rapport kan vise sig at være den største nogensinde i Europa. Men samtidig kritiseres tilsynet for at have været for passivt og for at stole for meget på oplysninger fra banken, som har vist sig at være forkerte.

I maj i år afsluttede tilsynet den forrige undersøgelse og kritiserede Danske Banks ledelse for at have handlet utilstrækkeligt og langsomt i forsøget på at stoppe den formodede hvidvask.

»Vi vil nu sammenligne Danske Banks oplysninger med vores egne oplysninger, som lå til grund for vores tidligere afgørelse«, siger direktør Jesper Berg i en meddelelse fra Finanstilsynet.

Man kunne have forventet, at Finanstilsynet i det mindste havde læst, hvad deres estiske kolleger skrev Linda Nielsen, professor, Københavns Universitet

Men også det danske Finanstilsyn er kommet i søgelyset, fordi det siden 2007 er blevet advaret om mistænkelige transaktioner og mulig hvidvask af illegale penge i Danske Banks filial i Estland.

Det estiske finanstilsyn havde på det tidspunkt udarbejdet en stærk kritisk inspektionsrapport. Men i stedet for at kontakte de estiske myndigheder, accepterede Finanstilsynet Danske Banks forklaring om, at alt var i orden.

»Hvis man dengang havde gjort sig den ulejlighed at læse den estiske rapport, havde man opdaget, at det ikke var i orden«, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen fra Venstre.

Flere har peget på, at de danske tilsynsmyndigheder har manglet mandskab til at håndtere sagen ordentligt. Men det kan næppe forklare, at Finanstilsynet undlod at undersøge, om de estiske myndigheders advarsel var korrekt, påpeger Torsten Schack Pedersen:

»Det er svært at sige, om det skyldes manglende ressourcer, at Finanstilsynet ikke fik tjekket op på det. Det handler bare om at se på de oplysninger, der var tilgængelige«.

Juraprofessor Linda Nielsen fra Københavns Universitet mener, at Finanstilsynet på de fleste områder har gjort, hvad man kunne forvente. Men netop tilfældet med inspektionsrapporten fra finanstilsynet i Estland i 2007 viser et problem:

»Man kunne have forventet, at Finanstilsynet i det mindste havde læst, hvad deres estiske kolleger skrev, og at tilsynet var vendt tilbage til dem for at få mere at vide. Hvis Finanstilsynet havde gjort det, havde de allerede dengang fundet ud af, at Danske Bank ikke talte sandt om, hvad der foregik«, siger Linda Nielsen.

Milliarder undersøges

Det seneste halvandet år har Berlingske skrevet om sagen – og bag de mistænkelige summer stod ifølge avisen angiveligt bl.a. den russiske præsident, Putins, familie, landets efterretningstjeneste og diktaturet i Aserbajdsjan.

Nu viser det sig, at sagen er langt værre end forventet.

Bankens egen rapport, som blev offentliggjort onsdag, viste, at der i alt strømmede knap 1.500 milliarder kroner gennem den estiske filial. Et astronomisk beløb for så lille en filial.

Før regnede man med, at cirka 3.000 udenlandske kunder i den estiske filial skulle undersøges – hovedsagelig fra Rusland og andre tidligere sovjetrepublikker. Men i virkeligheden er der tale om 15.000 udenlandske kunder.

Efter et års granskning er 6.200 af kunderne blevet gennemgået – og næsten alle er indberettet til myndighederne, som følge af at det er mistænkelige transaktioner. Hvor stort et beløb, der kan være hvidvask af illegale penge, svarer rapporten ikke på. Det er op til myndighederne at finde ud af. For en måned siden indledte det danske bagmandspoliti (Søik) en strafferetlig efterforskning af Danske Bank for mulig lovovertrædelse af hvidvaskloven – og det samme er sket i Estland.

Tilsyn advaret

Men allerede i 2007 blev både det danske Finanstilsyn og Danske Bank advaret af den russiske centralbank.

I et brev dateret 8. juni 2007 skrev centralbanken til tilsynet og udtrykte bekymring over de udenlandske kunder i den estiske bank, som Danske Bank havde overtaget.

Det fremgik af det usædvanlige brev fra centralbanken, at klienter i banken »permanent deltog i finansielle transaktioner af tvivlsom oprindelse«, og pengebevægelserne blev anslået til milliarder af rubler hver måned.

Når man ser tilbage, er det naturligt at overveje, om der er noget, der skulle være gjort anderledes, med den viden, vi har i dag Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet

Men ikke nok med det. Den russiske centralbank fastslog, at transaktionerne kunne handle om skattesvindel eller »kriminel aktivitet i dens rene form, inklusive hvidvask af penge«.

10 dage senere – 18. juni – sendte det danske Finanstilsyn brevet videre til Danske Bank, hvor både direktionen og bestyrelsen ble præsenteret for det advarende brev fra den russiske centralbank.

Banken svarede det danske Finanstilsyn, at man overholdt reglerne i Estland, og at det estiske tilsyn ikke havde haft væsentlige observationer.

Det viste sig at være forkert.

Som nævnt havde det estiske tilsyn netop gennemført en inspektion af banken i Tallin, og efter inspektionen var tilsynet ikke blevet beroliget. Som chefen for finanstilsynet, Kilvar Kessler, har formuleret det over for Politiken:

»Bankens kontrol var ikke på plads i forhold til udenlandske kunder, og det inkluderede også procedurerne mod hvidvask. Vi udstedte endda en skrivelse til dem, hvor vi sagde: Vær så venlige at rydde op i jeres hus. Jeres regler og organisation i forhold til kunderne lever ikke op til standarden«.

Alligevel accepterede det danske Finanstilsyn altså forklaringen fra Danske Bank uden at undersøge, om det var korrekt – og der var heller ingen kontakt til det estiske tilsyn. Selv om det danske Finanstilsyn allerede i 2007 sad inde med oplysninger fra den russiske centralbank og kunne have grebet ind.

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, har i en skriftlig kommentar til Politiken beklaget forløbet:

»Når man ser tilbage, er det naturligt at overveje, om der er noget, der skulle være gjort anderledes, med den viden, vi har i dag. Det står således helt klart, at Finanstilsynet skulle have været mere kritisk over for Danske Banks oplysninger om bankens hvidvaskforanstaltninger«.

I svaret skriver han, at tilsynet har lært af forløbet og har »påbudt bestyrelsen og direktionen i Danske Bank at sikre, at banken giver Finanstilsynet fyldestgørende information«.

Myndigheder mangler mandskab

Alligevel undrer hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft fra Revisorjura.dk sig over, at Finanstilsynet dengang i 2007 accepterede Danske Banks svar. Som han har udtrykt det over for Information:

»Forestil dig, at der sidder en, som er anklaget for økonomisk kriminalitet, og så siger anklagemyndigheden: Kan du ikke lige sende os din redegørelse, for så ser vi lige, om du er skyldig. Altså, man kan jo ikke lave en undersøgelse, hvor oplysningerne bliver givet af den, der er anklaget«.

Flere peger på, at de danske tilsynsmyndigheder har været og er for dårligt bemandet til at håndtere hvidvasksager.