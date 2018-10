Bestyrelsesmedlem i storbank: »Det er lidt sært, at vi finansierer handler, som vi ikke selv synes er i orden«

»Da han så hvor stor kagen var, blev han selvfølgelig interesseret i, om Macquarie skulle gøre endnu mere med disse handler«.

Det er september 2010. »Han« er den australske bank Macquaries øverste chef, Nicholas Moore.

Macquarie er en australsk finansvirksomhed med flere end 14.000 medarbejdere over hele verden.

Nicholas Moore havde spurgt til det fornuftige i at fortsætte med at låne penge til spekulanter, som handlede aktier med det ene formål at hente skattepenge ud af den tyske statskasse.

Tyskland forsøger åbenlyst at stoppe trafikken, og bankens juridiske rådgivere er begyndt at blive betænkelige ved risikoen for, at banken medvirkede til skattebedrageri.

Derfor ringer topchefen Nicholas Moore til sin medarbejder Peter Lucas, som fortæller ham hvor meget banken kan tjene på at fortsætte. Moore’s betænkeligheder er som blæst væk.

Han får Macquaries bestyrelse til at sige ja til at fortsætte med at låne penge ud til spekulanterne.

Det skulle hverken han eller bestyrelsen have gjort – Macquarie blev ved for længe.

I dag venter omkring 30 af bankens medarbejdere på at blive afhørt af anklagemyndigheden i Frankfurt i forbindelse med en straffesag, fremgår det af en officiel meddelelse fra banken.

En af dem er den 59-årige CEO Nicholas Moore. I sommer bebudede han sin afgang med udgangen af november.

UDBYTTESKAT Medier i 12 lande samarbejder. Politiken og DR har sammen med 17 andre europæiske medier afsløret spekulation og formodet bedrageri med udbytteskat på tværs af hele Europa. Hvis du vil se, hvordan Danmarkshistoriens største skattetyveri er foregået, så har vi forklaret det her. De 19 medier i 12 lande har arbejdet sammen om projektet #CumExFiles i mere end et år. Projektet koordineres af den uafhængige tyske researchorganisation Correctiv. Følg afsløringerne her: www.CumEx-Files.com I de kommende dage følger flere afsløringer i den store europæiske skandalesag om svindel og spekulation med udbytteskat. Vis mere

Ny topchef var også involveret

Hvis Moores direkte involvering i at yde lån til skattespekulanterne er en del af årsagen til hans afgang, så vil det ikke hjælpe Macquarie ret meget: Banken har udpeget Shemara Wikramanyake som hans afløser. Hun havde fingrene lige så langt nede i samarbejdet med skattespekulanterne, som Moore havde.

Det afslører en stribe interne dokumenter, som Politiken har undersøgt i et samarbejde med DR og 17 andre europæiske medier, koordineret af den uafhængige tyske researchorganisation Correctiv.

Fakta Macquarie i Danmark Hvis du synes navnet navnet Macquarie lyder bekendt, kan det skyldes to ting: Et selskab i Macquarie Group var i 12 år ind til 2017 hovedaktionær i Københavns Lufthavn, og trak sig ud med en gevinst på omkring 12 milliarder kroner, da aktierne blev solgt til ATP og en canadisk pensionskasse, samt en kontrovers med Skat, som forlanger et trecifret millionbeløb i en sag, som fortsat verserer. I februar i år købte et selskab i Macquarie-koncernen det tidligere nationale danske teleselskab TDC sammen med de tre pensionsselskaber ATP, PFA og PKA, med australierne som den dominerende aktionær. Det køb kom der også en diskussion om skat ud af, fordi Macquarie investerede via et selskab i Luxembourg, hvilket giver mulighed for at trække udbytte ud af selskabet i Danmark og skattefrit videre til et skattelyland. Konsortiet har indgået en skatteaftale som skal forhindre, at det sker. Om Macquaries involvering i at låne penge ud til spekulation i udbytteskat i Tyskland, siger ATP, PKA og PFA i en fælles udtalelse: »De oplysninger, vi har fået fra Politiken, er nye for os. De gør indtryk og indgår i vores samlede billede af Macquarie som fremtidig investeringspartner«. Vis mere

Det er tre tidligere ansatte i banken, som nu laver skattespekulation med aktiehandler på egen hånd, og vil have økonomisk opbakning fra deres gamle arbejdsgiver.

»Jeg er ikke vild med det«

Et medlem af Macquaries bestyrelse, Roy Laidlaw, lufter betænkeligheder i en mail:

»Jeg må tilstå, at jeg er ikke vild med at have med (de tre tidligere medarbejdere) at gøre. Det virker upassende. (…) Det er lidt sært, at vi finansierer handler, som vi ikke selv synes er i orden«.

Topchef Nicholas Moore får skriftligt skåret ud i pap, hvor fortjenesten i skattespekulationerne bliver hentet, nemlig i den tyske statskasse: En skat på udbytte, som er betalt én gang, kan man ved hjælp af tricket få tilbagebetalt to gange fra skattemyndighederne.

»Investorernes gevinst kommer af, at der sker en dobbelt tilbagebetaling af den skat der er knyttet til udbyttet«, stod der i et memorandum til Nicholas Moore.

Sugerøret i statskassen

Det er den slags manøvrer, som Niels Winther-Sørensen, dr. Jur. og ekspert i skatteret, kalder »at stikke sugerøret ned i statskassen«.

Macquaries bestyrelse får at vide, at banken næppe selv løber en risiko for at blive involveret i skattebedrageri, men der er en risiko for, at bankens omdømme vil blive ramponeret, hvis myndighederne i Tyskland griber ind mod spekulationerne: »Det er svært at sætte størrelse på omdømmerisikoen I denne transaktion. Vi foreslår, at bestyrelsen vejer det op mod det forventede afkast«.

Bestyrelsens afvejning af de to ting – at holde sig på den sikre side af loven kontra at tjene en stor pose penge – faldt ud til fordel på pengene. 28. oktober 2010 er sagen klar: Bestyrelsen siger ja til at låne 2,5 milliarder euro ud til hver af tre ansøgere - og Nicholas Moore får grønt lys fra bestyrelsen til at yde endnu flere lån til andre spekulanter i udbytteskat, hvis de skulle dukke op - forudsat at han kan få en uafhængig ekspert til at sige god for det.

Det viser sig at blive svært.