Antallet af ledige falder usædvanlig langsomt. Og det er godt nyt, siger økonomer Rekordmange er nu i arbejde i Danmark, men arbejdsløsheden er langt højere end under opsvinget i 00'erne. Det virker paradoksalt, men er godt for Danmark, mener økonomer.

Beskæftigelsen skyder i vejret, og mandag blev der sat endnu en rekord. Aldrig før har så mange været i arbejde.

Rekorden rummer dog et paradoks: Flere i arbejde må nødvendigvis betyde tilsvarende færre arbejdsløse, kunne man tro. Men sådan er det langtfra.

Antallet af beskæftigede er vokset med 219.000 siden 2012, viser tal fra Danmarks Statistik. Men samtidig er arbejdsløsheden kun faldet med 58.000, så der i dag er 107.000 fuldtidsledige i Danmark.

Dermed er det nuværende opsving meget anderledes end opturen i 00’erne.



»Det her står i skarp kontrast til, hvad vi så under det sidste opsving. Dengang kom der et kraftigt indhug i køen af arbejdsløse. Det ser vi ikke i samme grad i dag, på trods af at beskæftigelsen stiger«, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE.

Under opsvinget i 00’erne styrtdykkede arbejdsløsheden, så den nåede helt ned på bare 67.000 fuldtidsledige i 2008. Selv om Danmark nu er 5-6 år inde i et nyt opsving, er arbejdsløsheden altså fortsat markant større end dengang.



Men hvor kommer tidens tårnhøje beskæftigelse fra, når kun en fjerdedel skyldes ledige, der kommer i arbejde? En af årsagerne er, at flere trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet efter reform af efterløn og pensionsalder. En fjerdedel af den stigende beskæftigelse kommer herfra, viser tal fra Nationalbanken.

En endnu større årsag er, at flere udlændinge arbejder i Danmark. Det står for en tredjedel af stigningen i beskæftigelsen.



AE forventer, at arbejdsløsheden kun vil falde med 8.000 i de kommende 2 år. Der vil dermed være næsten 100.000 fuldtidsledige i 2020, på trods af at beskæftigelsen samtidig ventes at stige med over 60.000 lønmodtagere.



Skidt for ledige, godt for Danmark

Udviklingen er en dårlig nyhed for ledige, som forgæves søger job, erkender AE.

»Vi kan se, at de unge og nyuddannede er hårdest ramt her. Det tager ekstra tid for dem at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at få dem hurtigere i gang, hvis opsvinget fortsætter«, siger Erik Bjørsted og fortsætter: »Det er dog ikke nødvendigvis de samme 107.000 mennesker, som står i ledighedskøen hver måned. Der er stor udskiftning, så arbejdsløsheden er ikke det store problem«.

For dansk økonomi er det en god nyhed, at arbejdsløsheden kun falder en smule, påpeger Erik Bjørsted:



»I dag er der hele tiden ledig arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for at holde opsvinget kørende. Hvis arbejdsløsheden i stedet faldt voldsomt, ville risikoen for overophedning stige«.

Overophedning kan skyldes, at virksomhederne begynder at få svært ved at hyre de rette medarbejdere – et såkaldt flaskehalsproblem. Det kan betyde, at de må sige nej til opgaver, fordi de ikke har det rette mandskab. Det skader indtjeningen og dermed dansk økonomi.

En anden risiko er, at virksomheder kan blive nødt til at tilbyde højere løn for at få ansatte. Det vil tvinge firmaer til at sætte prisen på deres varer og ydelser op, så de går glip af ordrer fra andre lande, de ellers ville få. Det skete i 00’erne.

Af disse årsager ser også de økonomiske vismænd det som en fordel, at beskæftigelsen stiger hurtigere, end arbejdsløsheden falder. Dog må politikerne være klar til at gribe ind, hvis det ændrer sig.

»For at sikre, at dette fortsætter, må man føre en lettere stram finanspolitik og se på muligheden for at rekruttere mere udenlandsk arbejdskraft«, siger overvismand Michael Svarer, som er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.

I Folketinget hersker stor uenighed om ledigheden. Socialdemokratiet kalder det problematisk, at ledigheden ikke falder mere. I Liberal Alliance mener Joachim B. Olsen, at arbejdsløsheden er på et naturligt niveau: »Ledigheden er ikke noget problem. Det er helt misforstået«.