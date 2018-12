»Du har ikke gjort noget godt«: Danske Bank-aktionær gav hård afskedssalut til berørt Ole Andersen

»Vi skal nok nå hjem i tide til julefrokosten, hvis man skal til sådan en«, spøgte advokat Klaus Søgaard, da han sent fredag eftermiddag som dirigent åbnede Danske Banks ekstraordinære generalforsamling med kun ét punkt på dagsordenen:

Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer - herunder en afløser af Ole Andersen på formandsposten.

På forhånd var bankens storaktionærer med A. P. Møller Holding i spidsen blevet enige om at udpege Karsten Dybvad, direktør i Dansk Industri, til den utaknemmelige opgave at genrejse tilliden til Danske Bank efter hvidvaskskandalen i den estiske filial.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Det er Mærsk-familien, der ejer 21 procent af Danske Bank, der tog initiativ til at udskifte bankens formand og næstformand. Her ankommer Robert Uggla, familien repræsentant, til den ekstraordinære generalforsamling. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2018)

Et højt tal

Men det officielle formandsskifte skulle ske på generalforsamlingen, hvor 366 aktionærer, bl.a. ATP og A. P. Møller Holding ved Robert Uggla, var mødt frem i DGI-byen midt i København. 396 aktionærer havde givet fuldmagt og over 1.000 brevstemt på forhånd.

»53 procent af aktiekapitalen er repræsenteret. Det er et meget højt tal«, fastslog dirigenten.

Ved hans højre side sad Ole Andersen, formand siden 2011, parat til at lede sin sidste generalforsamling i Danmarks største bank.

»Jeg er ked af det«

Da han efter to timer med indlæg og afstemning formelt var erstattet af Karsten Dybvad, havde Ole Andersen nået at undskylde sin rolle i hvidvasksagen på talrige måder.

Det skete med vendinger som ’jeg er ked af det’, ’en meget ulykkelig sag’, ’meget beklageligt’ og ’der er sket svigt og fejl på mange niveauer’.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Danske Banks ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, i DGI-byen i København fredag den 7. december 2018.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Mest berørt blev Ole Andersen dog, da den private aktionær Hans Ole Knudsen gik på talerstolen og proklamerede, at han var kommet for at se Andersen gå af:

»Du er blevet fyret, selv om hovedaktionæren ikke kan sige det. Du har ikke gjort noget godt for Danske Bank«.

For langsom ledelse

Til det svarede Ole Andersen:

»Jeg tager gerne mit ansvar - lad os bare kalde det en fyring. Jeg er enig i, at en fyring er det rigtige at sige«.

Fra storaktionærerne var kritikken anderledes formuleret.

»Ledelsen har reageret for langsomt, og der er brug for betydelige forandringer«, lød det fra Claus Wiinblad, aktiechef i pensionskassen ATP.

Ved siden af Karsten Dybvad er Jan Thorsgaard Nielsen, der er investeringsdirektør i Mærsk-familiens investeringsselskab, A. P. Møller Holding, valgt ind i bestyrelsen som ny formand.

Robert Uggla, der repræsenterede Mærsk-familien, sagde fra talerstolen, at banken nu skal ’gennemlyse sin kultur’ og ’på en fornuftig måde afslutte sagen med relation til Estland’.

»Vi vurderer, at Karsten og Jan har et sæt kompetencer og værdier, der kan sætte rammerne for den meget store opgave, banken står over for«.

Den nyvalgte formands første opgave bliver at finde en administrerende direktør til banken.

Den hidtidige, Thomas Borgen, fratrådte i september, og Danske Bank ledes i øjeblikket af den konstituerede direktør Jesper Nielsen.