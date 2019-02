Trump nominerer kritiker af Verdensbanken som ny chef for banken Som ventet har Donald Trump peget på kritiker af Verdensbanken som ny chef for netop Verdensbanken.

USA's præsident, Donald Trump, har nomineret den 62-årige finansmand David Malpass til posten som chef for Verdensbanken.

Trumps beslutning er forventet, efter at der i flere dage har svirret rygter om, at han ville pege på netop Malpass.

Malpass er højtstående embedsmand i det amerikanske finansministerium og regnes for at være en af præsidentens allierede. Under Trumps valgkampagne var Malpass en af hans økonomiske rådgivere.

Malpass er skeptisk over for multilaterale institutioner og har tidligere gjort sig bemærket som kritiker af netop Verdensbanken - specielt over institutionens lån af penge til Kina.

Verdensbanken arbejder med at yde hjælp og lån til den fattigste del af verden. Aktionærerne i Verdensbanken er lande, herunder Danmark.

Malpass skal godkendes af Verdensbankens bestyrelse.

USA har traditionelt udpeget den øverste chef for Verdensbanken og sidder på 16 procent af stemmerne i bestyrelsen. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme modkandidater.

Europa har traditionelt stået i spidsen for Den Internationale Valutafond (IMF), som regnes for Verdensbankens søsterorganisation. IMF ledes i øjeblikket af franske Christine Lagarde.

ritzau