Minister vil undersøge tidligere Danske Bank-chefs død

26. september: Er Trump gået for langt denne gang? 26. september: Er Trump gået for langt denne gang?

Demokraterne i USA vil have Trump for en rigsret. De mener, han har presset Ukraine til at finde snavs på den demokratiske stjerne, Joe Biden. Er Trump gået over stregen? Eller er demokraterne på vej mod endnu et nederlag i kampen mod præsidenten, som de elsker at hade?