Topøkonomer vil give forbrugspenge til folk med lave indkomster

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når dansk økonomi skal løftes op efter coronakrisen, er den mest effektive løsning at sende ekstra penge til studerende, ledige og pensionister frem for at sænke momsen eller give skattelettelser.

Sådan lyder det fra vismand Carl-Johan Dalgaard, der er formand for Det Økonomiske Råd, og hans forgænger, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Det skriver Jyllands-Posten erhvervsmedie, Finans.

»Hvis du giver pengene til studerende, ledige, pensionister eller andre på overførselsindkomst, er du rimelig sikker på, at pengene bliver brugt og brugt hurtigt, og det gør det nemmere at leve op til kravet om en kraftig effekt i en afgrænset periode«, siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen til Finans.

Han og Carl-Johan Dalgaard nævner også, at man kan vælge at udløse de 100 milliarder kroner i feriepenge, som lige nu er indefrosset frem til, at hver enkelt dansker går på pension.,

Ny ferielov

De er indefrosset på grund af overgangen til en ny ferielov i år.

Derimod vil det ifølge økonomerne være mindre effektivt at sænke skatten eller momsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, foreslog for to uger siden at halvere momsen for at sparke gang i forbruget.

Carl-Johan Dalgaard siger til Finans, at effekten ved at sænke momsen er usikker, da man ikke kan være sikker på, at butikkerne sænker priserne tilsvarende, og om de lavere priser fører til højere forbrug.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, vil over for Finans ikke afvise, at man kan sende penge i for eksempel de studerendes retning.

DF: Husk folkepensionisterne

Men han advarer om, at man skal passe på med at udhule forskellen i overførselsindkomster og det at have et arbejde, når det kommer til at sende flere penge til ledige og pensionsnister.

Hos Dansk Folkeparti har formand Kristian Thulesen Dahl feriepengene øverst på sin liste sammen med en forhøjet udbetaling til pensionisterne - for eksempel ved at gøre folkepensionen skattefri i en periode.

»Det er helt oplagt, at man giver danskerne mulighed for at få de indefrosne feriepenge udbetalt«.

»De blev indefrosset for ikke at overophede økonomien, men nu er vi i den stik modsatte situation, og derfor kan penge bruges til at sætte gang i forbruget«.

»Derudover er det på tide, at vi husker folkepensionisterne. De er efterhånden de eneste, som ikke har fået en hjælpepakke endnu«, siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har ikke ønsket at kommentere økonomernes forslag.

Han henviser til Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, der ikke vil kommentere de konkrete forslag.

ritzau