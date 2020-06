Britisk økonomi skrumpede med en femtedel i april Fra marts til april skrumpede britisk økonomi med 250 milliarder kroner - eller en femtedel - i størrelse.

Restriktioner for at bremse spredningen af coronavirus gav den britiske økonomi en lussing i april. Den britiske økonomi skrumpede med det, der svarer til 250 milliarder kroner - eller en femtedel - i april.

Det viser tal fra det britiske Office of National Statistics, hvilket svarer til Danmarks Statistik i Danmark

Faldet i april er dermed det suverænt største fald i bruttonationalprodukt, bnp, siden man i 1997 begyndte at opgøre det månedligt.

Den hidtidige rekord var i marts i år, hvor britisk økonomi skrumpede med 5,8 procent.

Før det har det været de værste måneder under finanskrisen og måneder, hvor fejringer af dronningen har betydet en ekstra helligdag, og dermed mindre produktion end vanligt.

Men her har der aldrig været tale om fald større end cirka to procent.

I Danmark har Danmarks Statistik udgivet tal for bnp for det første kvartal - altså de tre første måneder i året.

Dermed vil tallene ikke lige så tydeligt illustrere, hvordan den danske økonomi har klaret sig i en sammenlignelig periode

I første kvartal faldt bnp i Danmark med omkring to procent i forhold til sidste kvartal sidste år.

Senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj bider mærke i, at faldet fra corona-restriktionerne adskiller sig fra 'normale' kriser ved, at der er faldende aktivitet over en bred kam i samfundet.

»Det der gør den nuværende krise anderledes end andre kriser er, at også servicesektoren er så hårdt ramt, skriver han i en analyse af de britiske tal.

»Vi er normalt vant til, at byggeriet og industrien kan blive ramt hårdt, men at servicesektoren klarer sig bedre.

»Det er ikke tilfældet denne gang. Fra et beskæftigelsessynspunkt er det problematisk, fordi servicesektoren typisk er mere beskæftigelsestung.

Han minder også om, at britisk erhvervsliv har et særligt vilkår, der kan komme til at præge et eventuelt comeback: Det er stadig ikke afklaret, under hvilke forhold britiske virksomheder kan operere i EU, efter Storbritannien forlader unionen.

»Den manglende afklaring vil sandsynligvis også lægge en dæmper især på investeringsaktiviteten i andet halvår og dermed lægge låg på, hvor stærkt opsvinget vil blive, skriver Mikael Olai Milhøj i sin analyse.

