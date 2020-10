Højesteret straffer chikane: Far får bopæl og forældreret, fordi mor skjuler barnet

Hun gik under jorden med barnet. Nægtede at lade faderen få det samvær, han havde krav på – og flere gange måtte fogeden inddrages for at få moderen til at udlevere barnet.

I flere år gjorde en mor, hvad kun kunne for at forhindre, at hendes nu 3-årige søn kunne se sin far.

Selv om faderen gik til domstolene med krav om at få tilkendt forældremyndigheden, mente hverken byretten eller landsretten, at moderens åbenlyse forsøg på at sabotere samværet skulle have konsekvenser.