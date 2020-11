Staten gav flere hundrede millioner kroner i støtte til virksomheder, som ikke findes i dag

Der er taxafirmaer og caféer, flyselskaber og hoteller, frisører og køreskoler, byggefirmaer og bilforhandlere. Lange lister af firmaer, der ikke overlevede coronapandemien, selvom de søgte og fik betydelig økonomisk krisehjælp fra staten.

En ny opgørelse, som Politiken har lavet i samarbejde med erhvervsviden-portalen Lasso X, giver for første gang et billede af, hvor mange statskroner der forgæves blev brugt på at redde kriseramte virksomheder. Og beløbet skal tælles i flere hundrede millioner kroner.

En lille del af krisehjælpen endte hos Camilo Madsen. Som pilot og styrmand i det nu konkursramte Jet Time, så han og kollegaerne allerede i begyndelsen af marts sorte skyer trække ind over deres branche og den virksomhed, som han var glad for at være i.