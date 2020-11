Danske Bank sænker loftet for negative indlånsrenter

Danske Bank sænker grænsen for, hvornår privatkunder med en NemKonto skal betale negativ rente for at have indlån i banken.

Det oplyser Danske Bank i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

Grænsen sænkes fra 1. januar 2021 til 250.000 kroner. Det er noget lavere end den forudgående grænse, der gik til 1,5 millioner kroner.

Danske Bank er langt fra den første bank i Danmark, der har indført negative rente for privatkunders indlån.

Tiltaget hos bankerne skyldes, at det lige nu koster dem at have penge stående i Nationalbanken - bankernes bank - hvor renterne er negative.

Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

»Vi befinder os fortsat i den helt ekstraordinære situation, at de negative renter efterhånden har udviklet sig til at være af nærmest permanent karakter, og i hvert fald ser ud til at vare ved længere«, siger Danske Banks finansdirektør, Stephan Engels, i en meddelelse.

»Det er ikke holdbart, at situationen ikke afspejler sig i vores rentevilkår, og derfor sænker vi grænsen for, hvornår der skal betales negative renter af store indlån«.

ritzau