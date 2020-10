Se, om du bliver ramt: Sådan trækker 8 banker renter af din opsparing

For et års tid siden begyndte Jyske Bank som den første bank i Danmark at trække rente på kundernes opsparinger. Siden er alle banker fulgt efter. Der er dog forskel på, hvornår bankerne opkræver negative renter.

Nedenfor kan du se, hvilke regler der gælder i landets største banker.

Renten er i bankerne -0,6 procent. Det vil sige, at hvis du skal betale negative renter af eksempelvis 100.000 kroner, koster det årligt 600 kroner før skat at have pengene stående i banken. Renterne giver dog rentefradrag, så efter skat vil det (afhængigt af din personlige skattesats) være cirka 400 kroner.