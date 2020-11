Danskerne har for første gang over en billion stående i banken

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge har i oktober været med til at få danskernes samlede indlån til at passere en historisk milepæl. Ved udgangen af oktober havde danskerne samlet 1020 milliarder kroner stående som indlån i bankerne. Det er første gang nogensinde, at det samlede indlån har oversteget en billion kroner. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken.

Milepælen er rundet, efter at danskerne i oktober alene øgede deres indlån med 28,6 milliarder kroner. Det var godt hjulpet på vej af muligheden for at få udbetalt sine indefrosne feriepenge. I alt fik danskerne udbetalt 28,2 milliarder kroner efter skat i oktober, viser tal fra ATP.

Danskernes indlån har generelt været stigende over en længere årrække. Eksempelvis lød det samlede indlån på cirka det halve – altså 500 milliarder kroner – for 14-15 år siden.

Ifølge Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, er der flere forklaringer på, hvorfor danskerne over en længere årrække har haft en tendens til at lægge flere penge til side.

»At vi generelt sparer mere op nu end tidligere, vidner om ændrede økonomiske vaner blandt danskerne, hvor vi er blevet mere forsigtige og tilbøjelige til at lægge penge til side«.

»På den korte bane handler det blandt andet om, at mange gerne vil have, at der skal være noget at stå imod med, hvis man for eksempel skulle miste jobbet eller på anden vis møder økonomiske udfordringer i turbulente tider som den, vi oplever i øjeblikket«.

»Og på den længere bane kan den øgede opsparing til pension blandet andet ses som udtryk for, at danskerne generelt har faldende forventninger til folkepensionen og efterlønnen og derfor i stigende grad tager ansvar for deres egen opsparing - også med henblik på selv at kunne vælge, hvornår man vil gå på pension«, siger Carsten Holdum.

Negative bankrenter rammer kunderne

Selv om mange danskere øger deres indlån med henblik på at bruge pengene senere, kan det imidlertid også koste dem penge at have øget opsparingens i banken. De seneste år er der nemlig en del banker, der har indført negative renter på kunders indlån.

Et eksempel er Sydbank, som efter nytår sænker grænsen for, hvornår det koster at have penge stående i banken. I Sydbank sættes grænsen ned fra 250.000 kroner til 100.000 kroner. Tiltaget hos bankerne skyldes, at det lige nu koster dem at have penge stående i Nationalbanken - bankernes bank - hvor renterne er negative. Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

I sin opgørelse bemærker Nationalbanken dog, at de varslede beløbsgrænser stadig er på et niveau, hvor de negative renter kun vil ramme en mindre del af privatkunderne.

»Det skyldes, at kun relativt få danskere har store indlån«, skriver Nationalbanken.

Ritzau