Jyske banker vil giftes – kan blive ottendestørst i Danmark

Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse ønsker at slå sig sammen. Fusionen vil skabe Danmarks ottendestørste pengeinstitut, oplyser Vestjysk Bank i en pressemeddelelse.

Ifølge Kim Duus, der er bestyrelsesformand i Vestjysk Bank, vil fusionen give mulighed for at sikre en stærk lokalbank i Midt- og Vestjylland.

»I dag er vi lokale banker med et solidt engagement i det område, vi er en del af, og med et godt kendskab til vores kunder«.

»Fusionen giver os mulighed for at fortsætte med at være lokale, samtidig med at vi sammen kommer til at stå stærkere til gavn for både vores kunder, aktionærer og medarbejdere«, siger Kim Duus.

Den fusionerede bank vil holde fast i Vestjysk Banks navn og logo. Det sker for at bevare et højt kendskab i det midt- og vestjyske marked. Samtidig holder banken fast i sine filialer i Lemvig og Grindsted og etablerer nyt hovedsæde i Herning.

Bestyrelsesformanden i Den Jyske Sparekasse, Niels Fessel, mener, at fusionen mellem de to banker er den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt.

»Ud over vores lokale forankring deler vi fælles værdier, og vores geografiske placeringer er i vidt omfang komplementære. Fusionen vil give os nogle muligheder, som vi ikke får ved at stå alene«, siger Niels Fessel.

Fusionen skal godkendes på ekstraordinære generalforsamlinger i både Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank 13. januar næste år.P å forhånd møder fusionen opbakning fra Arbejdernes Landsbank, AP Pension og Nykredit, der er store aktionærer i begge pengeinstitutter.

Også Finansiel Stabilitet, Den Jyske Sparekasses Støttefond, Sparekassen Løgumklosters Fond, Jelling Sparekasses Fond, Fonden for Sparekassen Farsø og Fonden for Sparekassen i Skals, der alle er store aktionærer i Den Jyske Sparekasse, støtter planerne om fusionen. Opbakningen sker dog med forbehold for opfyldelse af visse betingelser, står der i pressemeddelelsen.

Ritzau