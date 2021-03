Wammen vil pumpe ekstra milliarder i erhvervslivet

Automatisk oplæsning

Dansk erhvervsliv lider efter et usædvanligt år, hvor butikker, restauranter, frisører, natklubber, koncertsteder og meget andet har været ramt af nedlukninger og i perioder ingen reel indtjening har haft.

For at afbøde de negative konsekvenser, som coronakrisen har haft på dansk økonomi siden marts sidste år, vil finansminister Nicolai Wammen (S) derfor pumpe ekstra midler ud til erhvervslivet.

Konkret vil ministeren afsætte yderligere 2,4 milliarder kroner til den såkaldte krigskasse, som skal bruges på coronarelaterede udgifter og til at styrke dansk økonomi i 2021. Det skriver Børsen.

over for Ritzau påpeger Nicolai Wammen, at dansk økonomi under coronakrisen er sluppet billigere end økonomier i andre lande.

Alligevel er det nødvendigt at afsætte ekstra milliarder til krigskassen, som i forvejen er blevet polstret med 7,7 milliarder kroner.

»Vi har set, at dansk økonomi har fået et hårdt slag på grund af coronakrisen«.

»Vi er kommet mere nådigt igennem krisen end mange andre lande, men det ændrer ikke ved, at der stadig er en række virksomheder, der kæmper med næb og kløer for at klare sig«, siger finansministeren til Ritzau.

Midlerne skal blandt andet gå til oplevelsesindustrien, som omfatter biografer, koncertsteder, forlystelsesparker og andre kulturtilbud.

»Pengene er også tænkt til den grønne omstilling. Og så er der nogle opgaver i det danske velfærdssamfund i forhold til trivsel«.

»Der er brug for, at vi investerer i at komme bedst ud af krisen, og at vi hjælper de virksomheder, som er uden skyld i, at coronaen har ramt Danmark og resten af verden«, siger finansministeren.

Nicolai Wammen forsikrer, at staten har råd til at afsætte de ekstra 2,4 milliarder kroner til erhvervslivet. Han forklarer, at regeringen har besluttet at gå ’til den fulde udnyttelse af budgetloven’.

Budgetlovens underskudsgrænse er en halv procent af bnp.

»Styrkelsen af krigskassen skal ses i sammenhæng med, at der også er en række andre initiativer, der hjælper erhvervslivet«.

»Op til påske vil anden rate af feriepengene eksempelvis blive udbetalt, hvilket også vil kunne give et rigtig godt bidrag til virksomhederne i Danmark, siger Nicolai Wammen.

Han henviser til de indefrosne feriepenge, hvoraf danskerne havde mulighed for at få udbetalt en del i efteråret. Resten kan bestilles i marts.

Finansministeren mener ikke, at den ekspansive finanspolitik og de ekstra milliarder vil resultere i en overophedning af økonomien.

»Vi står i en situation, hvor dansk økonomi sidste år blev ramt meget hårdt, og hvor vi har set en nedlukning af store dele af dansk erhvervsliv«.

»Så den opgave, vi har foran os, er at hjælpe virksomhederne, så vi får flere mennesker i arbejde, og så færre virksomheder knækker halsen. Det, synes jeg, vi gør på en ansvarlig måde, siger Nicolai Wammen.

Hos brancheorganisationen Dansk Industri er der stor opbakning til planen om at styrke krigskassen. Det siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.

»Virksomhederne har tabt enorme summer i ordrer og omsætning siden vi lukkede ned for et år siden. Så det er en rigtig god idé, at vi booster krigskassen yderligere«, siger Lars Sandahl Sørensen.

ritzau