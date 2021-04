Nøgletal for amerikansk økonomi overrasker

I USA blev der i marts skabt 916.000 job uden for landbruget. Det er markant flere end ventet. Ledigheden falder til 6,0 procent, oplyser regeringen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Faldet i ledigheden styrker ifølge bureauet troen på, at et økonomisk boom er på vej. Samme vurdering kommer fra danske iagttagere.

»Udsigten til voldsom økonomisk vækst i USA giver gode muligheder for danske virksomheder«, siger Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

»Samtidig med beskæftigelsen af hele 916.00 personer er tallet for februar opjusteret med omkring 90.000. I mere normale tider vil der være tale om en helt fantastisk arbejdsmarkedsrapport, men i øjeblikket skal det dog ses i lyset af, at beskæftigelsen i USA fortsat er omkring 10 millioner lavere end før covid-19 pandemien«, siger han.

I Danske Bank siger chefanalytiker Mikael Olai Milhøj, at fremgangen på det amerikansk arbejdsmarked blandt andet skyldes, at man har fået bedre styr på covid-19. Det har fået en række stater til at lempe på restriktionerne, og dermed er der kommet mere økonomisk aktivitet tilbage.

»I den private serviceproducerende sektor steg beskæftigelsen med knap 600.000, hvoraf 280.000 var inden for restaurationsbranchen, kultur, kasinoer med videre, selv om beskæftigelsen steg, så er arbejdsmarkedet langt fra helet endnu«.

»Beskæftigelsen i marts var stadig 8,4 millioner lavere end i februar, før pandemien ramte amerikansk økonomi«, siger Mikael Olai Milhøj og tilføjer:

»Vi forventer, at beskæftigelsen i USA vil lave et stærkt comeback i år. Det ser i hvert fald markant lysere ud for amerikansk økonomi end længe«.

Mange bliver vaccineret

Amerikanerne vaccinerer i et højt tempo med over 3 millioner vaccinationer om dagen, og man forventer at have vaccineret alle amerikanere med i hvert fald første dosis til maj. Det er præsident Joe Bidens plan.

I Dansk Industri kalder cheføkonom Allan Sørensen jobrapporten for flot.

»Jobvæksten er gået op i tempo over de seneste måneder, og jeg forventer helt klart at de positive takter fortsætter. Amerikansk økonomi er tilbage på rette kurs, og det er gode nyheder for dansk eksport«, siger han.

»Joe Biden vil investere 2000 milliarder dollar i klima og infrastruktur, og sammen den store hjælpepakke på 1900 milliarder dollar til de økonomisk trængte, vil det give amerikansk økonomi et boost. Det vil styrke danske virksomheders muligheder på det amerikanske marked«, pointerer Allan Sørensen videre.

For et år siden faldt beskæftigelsen med lidt over 22 millioner, men det er lykkedes at genskabe en stor del af de tabte job, siger han og fastslår videre:

- Beskæftigelsen er aktuelt 8.403.000 lavere end før coronakrisen. Med den aktuelle fart kan amerikanerne allerede i starten af 2022 have indhentet alle de mange job, der er gået tabt under coronakrisen.

