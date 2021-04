Sydbank henter millioner fra minkavlere og femdobler overskud

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Sydbank har mere end femdoblet overskuddet i første kvartal.

Banken kommer ud af første kvartal med et overskud på 291 millioner kroner, hvilket er en forbedring fra et overskud på 55 millioner kroner i samme kvartal sidste år.

Banken har haft stigende indtægter - blandt andet som følge af at kunderne har handlet mere med aktier.

Samtidig har banken modsat sidste år ikke haft tab på udlån - faktisk har banken kunnet tilbageføre 81 millioner kroner, som tidligere var sat af til forventede tab.

49 millioner kommer fra minkbranchen, hvor Sydbank tidligere har sat penge af til tab, men som nu alligevel ventes at komme ind.

Klar positiv retning

Det skal ses i lyset af, at der er blevet indgået en aftale om kompensation til landets minkavlere, som blev tvunget til at afvikle deres erhverv sidste år.

Sydbank har 150 millioner i klemme i minkbranchen, men forventer, at stort set alle pengene kommer retur i 2021.

Sydbank købte i slutningen af sidste år Alm. Brand Bank, og administrerende Karen Frøsig siger i en kommentar til regnskabet, at fusionen er gået efter planen.

»Det er glædeligt, at resultatet for første kvartal viser en klar positiv retning, hvor indtægterne stiger markant som følge af de gennemførte tiltag for at løfte indtjeningen, overtagelsen af Alm. Brand Bank samt højt aktivitetsniveau på de finansielle markeder«, siger hun.

Der fulgte 350 ansatte med i over i Sydbank i forbindelse med købet. Efterfølgende er 57 blevet fyret.

Sydbank har omkring 2200 ansatte.

ritzau