Danske Bank-kunder får millioner i kompensation

Danske Bank kompenserer 7.800 kunder, der har fået opkrævet for mange penge i forbindelse med tilbagebetaling af gæld.

Samtidig erkender banken, at der er større problemer end tidligere antaget i inddrivelsen, og derfor har banken sat opkrævningen af gæld på pause for inkassokunder.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

De berørte kunder får 28 millioner kroner for overopkrævning. Derudover får de 23 millioner kroner som kompensation for den tid, de kunne have haft pengene til rådighed. I gennemsnit får kunderne 6500 kroner retur.

Derudover vil en lang række inkassokunder få nedskrevet deres gæld, når de tilbageværende problemstillinger er løst, oplyser banken.

Den fejlfyldte gældsopkrævning kom frem i offentligheden for omkring et år siden, da TV 2 og Berlingske afdækkede problemer med bankens it-systemer.

Danske Bank fandt for nogle måneder siden omkring 28 yderligere problemer med gældsopkrævningen.

Nu skal der ryddes op

Banken oplyser, at udbedringen af fejlene har været sværere at løse end forventet.

Derfor har banken besluttet at midlertidigt suspendere inddrivelsen af gæld fra alle inkassokunder - formentlig frem til 2023. Det er kunder, som ikke har betalt til tiden. I forvejen var en del af kundernes afbetalingen sat i bero.

»Vi har afsluttet den oprindelige opgave, men fortsætter med de øvrige problemstillinger, så vi kan få rettet alle fejl, give vores kunder de korrekte oplysninger og kompensere dem korrekt«, siger Peter Rostrup-Nielsen fra Danske Bank.

Han står i spidsen for den enhed i banken, der skal sørge for at rydde op i problemerne med gældsinddrivelsen.

»De yderligere problemstillinger, som udspringer af datafejl i vores inkassosystemer, har vist sig at være større og mere komplekse end først antaget«, siger Peter Rostrup-Nielsen.

Ifølge banken er det forventningen, at yderligere 15.000-20.000 kunder er berettiget til kompensation, og at det kan løbe op i 100 millioner kroner i kompensation.

Sagen om gældsinddrivelse var en af årsagerne til, at Danske Bank i sidste uge valgte at nedjustere sine finansielle forventninger frem mod 2023 - blandt andet fordi gældssagen har slidt på bankens image.

Danske Banks oprindelige målsætning hed, at man i 2023 ville have en egenkapitalforrentning på 9-10 procent. Den nye målsætning hedder 8,5-9,0 procent.

Begrebet dækker over, hvor stort et afkast banken kan skabe på sin kapital.

Ritzau