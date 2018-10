Fagfolk advarer mod nye tilstandsrapporter

»Det kan godt være, at de nye tilstandsrapporter har fået nogle fine farver, men det bliver ikke nødvendigvis lettere for forbrugerne at forstå, hvad de skal med en tilstandsrapport og hvad der er meningen med den tilkøbte ejerskifteforsikring«, siger Martin Persson, chef for ejerskifteskader i forsikringsselskabet Gjensidige.

»Og så er det altså vores klare fornemmelse, at forbrugerne efterhånden har vænnet sig til det K-system, vi har i dag«.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der står bag udviklingen af de nye tilstandsrapporter i samarbejde med en følgegruppe af eksperter, branchefolk og organisationer.

Direktør, Lone Saaby, understreger, at alle aktører og interessenter i stort omfang er blevet inddraget i arbejdet.

»Vores oplevelse er, at vi har strakt os meget langt for at imødekomme alle ønsker fra et meget bredt felt af interessenter. Men vi kan ikke gøre alle tilfredse, og vores primære interesse er altså forbrugerne og ambitionen om at skabe nogle tilstandsrapporter, der giver mere gavn og er nemmere at forstå«.

»Og vi mener faktisk, at vi har styrket retssikkerheden for forbrugerne netop ved at gøre dem nemmere at forstå«, siger Lone Saaby, der afviser, at de nye tilstandsrapporter ændrer et komma i den gældende retspraksis og forsikringsdækning.

»Vi ved godt, at der er delte meninger, og vi har loyalt viderebragt de involverede interessenternes indvendinger til ministeren. Men vi mener faktisk, at det produkt, som vi er ved at færdiggøre, er megagodt«, siger hun.

Men i følge flere kilder tæt på processen, har Sikkerhedsstyrelsen i vidt omfang set stort på følgegruppens kritik og input og forsøgt at få det til at se ud, som om det nye system havde bred opbakning.

Tidligere på måneden fandt et flertal af følgegruppemedlemmene det ligefrem nødvendigt at protestere skriftligt mod Sikkerhedsstyrelsens positive mødereferat og gøre det klart, at hverken bygningssagkyndige, energikonsulenter, ejendomsmæglere, arkitekter, boligadvokater eller parcelhusejere er trygge ved det nye system.

Forbrugerrådet bakker op

Mens de fleste medlemmer af følgegruppen er stærkt kritiske, er Forbrugerrådet Tænk overvejende positiv.



»Mange forbrugere forstår ikke de tilstandsrapporter, vi har i dag, og derfor støtter vi Sikkerhedsstyrelsens intention om at udvikle en mere forbrugervenlig model«, siger siger vicedirektør Vagn Jelsøe.

»Så længe vi ikke har set en overbevisende dokumentation for, at forbrugerne får en ringere skadesdækning i det forslag, der er på bordet, er vi optimistiske, med hensyn til at der kommer et godt resultat ud af det«, siger han.