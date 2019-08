Daniel betalte for meget i husleje: »Jeg syntes godt nok, det var dyrt«

De kommer til Danmark for at arbejde eller studere, men på et presset boligmarked bliver mange udlændinge mødt af grådige udlejere, der giver pokker i de danske lejeregler. Mød to udenlandske lejere, der har valgt at kæmpe for at få deres penge igen.