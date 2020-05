Danmark ramt af største ledighed i syv år April var første hele måned med nedlukning under coronakrisen. Det gav en stor stigning i bruttoledigheden.

Da Danmark lukkede i midten af marts, gav det efterfølgende en stor stigning i arbejdsløsheden.

Faktisk steg bruttoledigheden fra marts til april til det højeste niveau i syv år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I april, som var den første hele måned med nedlukning under coronakrisen, steg bruttoledigheden med yderligere 35.500 personer i forhold til i marts.

Stigningen betød, at bruttoledigheden lå på 152.800 fuldtidspersoner i april, og at ledighedsprocenten derved endte på 5,4 procent.

Det er ikke set højere siden 2013, oplyser Danmarks Statistik.

Ifølge Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er der stor fare for, at antallet af arbejdsløse bliver højere end under finanskrisen.

Her var knapt 166.000 arbejdsløse.

»Samtidig må vi ikke glemme, at 205.000 lønmodtagere er sendt hjem med lønkompensation. En stor del af dem kan også risikere at blive arbejdsløse«, siger han i en skriftlig kommentar.

Når der sker en så stor stigning i arbejdsløsheden, som det var tilfældet i april, er der ifølge cheføkonomen også en risiko for, at flere bliver langtidsledige.

Det skal for alt i verden undgås, bemærker han.

»Derfor er det vigtigt, at vi kickstarter økonomien, så der bliver skabt flere job til de arbejdsløse, og vi gennem målrettet opkvalificering hjælper de arbejdsløse tilbage i beskæftigelse«, siger Erik Bjørsted.

Et lyspunkt midt i den store ledighed er, at de seneste tal for jobopslag viser, at virksomhederne igen søger arbejdskraft som førhen. Det fortæller økonom Anders Christian Overvad fra Arbejdernes Landsbank.

»Det giver de ledige bedre mulighed for igen at komme i beskæftigelse, og det bekræfter vores forudsigelse om, at det økonomiske tilbageslag vil være relativt kort. Recessionen vil dog blive dyb, og vi ser ikke ledigheden falde tilbage til de niveauer, vi så i februar, lige foreløbigt«, siger Anders Christian Overvad i en skriftlig kommentar.

I februar lå ledighedsprocenten på 3,7 procent mod altså 5,4 procent i april.

ritzau