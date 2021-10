Manglen på hænder i virksomheder sætter rekord

Der er i øjeblikket rekordhøj mangel på arbejdskraft hos danske virksomheder, og i nogle brancher meldes der desuden mangel på materialer, viser konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik, der bygger på svar fra virksomheder.

I byggebranchen er det omkring hver anden virksomhed, der mangler ansatte. For serviceindustrien – der tæller restauranter, hoteller og rengøring – er det hver tredje. I industrien er det 38 procent. I industrien melder hver anden virksomhed desuden om mangel på materialer. Det gælder især i maskinindustrien.

Hos Sydbank påpeger cheføkonom Søren Kristensen, at manglen på arbejdskraft hæmmer dansk økonomi.

»Aldrig tidligere har vi set så omfattende og udbredt mangel på arbejdskraft i dansk økonomi. Det er ærgerligt, og det er er et reelt problem for en betydelig del af virksomhederne, som i øjeblikket taber omsætning som en konsekvens af mangel på arbejdskraft. Det koster også på den økonomiske vækst for hele Danmark. Selv om vi på den ene side kan glæde os over, at det går godt i dansk økonomi, så kan vi ærgre os over, at det kunne være gået endnu bedre«, siger han i en kommentar

Selv om der er udbredt mangel på arbejdskraft, har virksomhederne i dansk erhvervsliv ikke været mere positive i årevis. Danmarks Statistik får en lang række svar fra virksomheder om alt fra omsætning, ordrebeholdning og forventninger til fremtiden. Det bliver kogt ned til et samlet tal, som hedder erhvervstillid. I oktober er det på 118,7, hvilket er det højeste siden 2010. Der er dog forskel fra branche til branche.

»Det understreger, at der er damp under kedlerne i dansk økonomi. Samtidig viser tallene også, at genopretningen og genåbningen mærkes i alle brancher. Det illustrerer, at situationen i dansk økonomi er ved at normalisere sig«, siger Søren Kristensen.

ritzau